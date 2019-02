Diretta Brindisi Pistoia/ Streaming video Rai: la Happy Casa è terza in classifica (basket Serie A1)

Brindisi Pistoia verrà diretta dalla terna arbitrale composta da Maurizio Biggi, Denny Borgioni e Andrea Bongiorni: siamo al PalaPentassuglia, dove domenica 10 febbraio alle ore 20:45 si gioca l’ultima partita nella diciannovesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Frank Vitucci e la sua Happy Casa esplorano la possibilità concreta di fare un ulteriore passo in classifica: in un torneo che sta concedendo tante opportunità a diverse protagoniste, i pugliesi sono reduci dalla vittoria di Sassari (in overtime) e si sono presi il terzo posto in condivisione con Cremona e Avellino, potendo eventualmente scommettere sul calo di Venezia per arrivare addirittura secondi ma, più in generale e forse anche realisticamente, potendosi accontentare di giocare i playoff dopo aver centrato la qualificazione alla Coppa Italia. Deve solo pensare a salvarsi la OriOra, che si trova all’ultimo posto in compagnia di Torino e Reggio Emilia: i toscani sono reduci dalla vittoria a tavolino contro Milano, una grande boccata di ossigeno arrivata per la posizione irregolare di James Nunnally che si trascinava una squalifica dalla precedente esperienza con Avellino. Restiamo dunque in attesa della diretta di Brindisi Pistoia per scoprire quale delle due squadre riuscirà a prendersi il successo, la palla a due ormai è attesa tra poche ore.

La diretta tv di Brindisi Pistoia è trasmessa dalla televisione di stato, dunque la partita si potrà seguire in chiaro su Rai Sport (canale 57) o Rai Sport + (canale 58) disponibili anche in alta definizione e sul sito www.raiplay.it in mobilità; l'appuntamento alternativo come sempre è quello del portale Eurosport Player

Nell’analizzare Brindisi Pistoia dobbiamo parlare dell’ottimo momento di una Happy Casa che la prossima settimana andrà a Firenze per sfidare Avellino nella Final Eight, e che intanto sta volando in campionato. La vittoria di Sassari ha reso ancor più evidente come questo roster abbia tutto per rappresentare una mina vagante nei playoff: Adrian Banks, Jeremy Chappell, Devondrick Walker e Jakub Wojciechowski sono tutti giocatori che nelle loro precedenti esperienze hanno fatto bene, bravo è stato Vitucci a dare una coesione e un’identità a una squadra nella quale finalmente si sta affermando anche il talento di Riccardo Moraschini, che adesso è a tutti gli effetti uno dei motivi per cui Brindisi occupa il terzo posto in classifica. Pistoia sul campo aveva perso contro Milano, ed era una sconfitta preventivabile; tuttavia Alessandro Ramagli ha potuto constatare come la sua squadra sia riuscita a tenere testa all’Olimpia praticamente per tutta la partita, rimanendo sotto nel punteggio ma senza mai staccarsi, e arrivando a due possessi di distanza ancora nel quarto periodo. La vittoria a tavolino è stata una piacevole sorpresa ma, al netto di due punti comunque fondamentali per le speranze di salvezza, la OriOra deve sicuramente ripartire dal modo in cui il gruppo è stato in campo al PalaCarrara una settimana fa, e provare a ripetersi oggi contro Brindisi.



