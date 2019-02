Diretta Juventus Frosinone/ Streaming video e tv: quasi un testa-coda (Serie A)

Juventus Frosinone, partita che viene diretta dal signor Antonio Giua, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 15 febbraio: all’Allianz Stadium si apre la 24^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019, la quinta del girone di ritorno. Per i bianconeri una bella occasione, ovvero quella di mettere temporaneamente 14 punti tra sè e il Napoli e comunque di confermare l’ampio vantaggio in chiave scudetto; rilanciatasi con il 3-0 sul campo del Sassuolo, la Juventus sa di non dover sbagliare questa partita che ha almeno tre motivi per essere affrontata con circospezione. Il primo è che tra pochi giorni arriva la Champions League, e il rischio è quello di avere già la testa all’Atletico Madrid; il secondo riguarda l’ultimo pareggio casalingo contro il Parma in una partita che era stata già vinta due volte, il terzo risiede nello stesso Frosinone che non solo nel 2015 aveva costretto i bianconeri a un clamoroso 1-1 interno, ma che ha anche vinto le ultime due trasferte giocate schiantando il Bologna e poi facendo il colpo grosso a Genova, contro la Sampdoria. Fattori di cui Massimiliano Allegri deve tenere conto, ma ovviamente la diretta di Juventus Frosinone ha una grande favorita; andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, mentre aspettiamo il calcio d’inizio della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Frosinone sarà un’esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare: nello specifico i canali sono Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, dove eventualmente si può acquistare il singolo evento utilizzando il codice di riferimento (420064 in questo caso). Ricordiamo anche che i clienti Sky potranno usufruire come al solito del servizio di diretta streaming video: collegando fino a due apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) ai dati dell’abbonamento attiveranno senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FROSINONE

Juventus Frosinone si giocherà senza Alex Sandro, che è squalificato: la soluzione più probabile è quella di rilanciare Spinazzola sulla corsia sinistra, con Joao Cancelo che potrebbe essere impiegato a destra per riprendere ritmo in vista del Wanda Metropolitano. In porta potremmo vedere Perin, al centro della difesa torna Bonucci che farà coppia con uno tra Rugani e Caceres; centrocampo nel quale Khedira dovrebbe essere confermato, a meno che Allegri non decida di preservarlo per la Champions League: in quel caso dentro uno tra Bentancur ed Emre Can, con Pjanic in cabina di regia e lo stesso Matuidi che rischia il posto. Davanti, Allegri ha già annunciato la titolarità di Cristiano Ronaldo e Dybala: con loro dovrebbe esserci Mandzukic, e dunque modulo 4-2-3-1. Il Frosinone dovrebbe puntare nuovamente su Daniel Ciofani, decisivo a Marassi: sarà lui ad affiancare Ciano anche se è tornato Pinamonti, i due esterni che supporteranno anche la fase offensiva dovrebbero essere nuovamente Zampano e Andrea Beghetto. A centrocampo la regia di Maiello, mentre i due ex Chibsah e Cassata (entrambi protagonisti con la Primavera della Juventus) agiranno sulle mezzali. In difesa, Marco Baroni (ex della Under 19 bianconera lui pure) punta come sempre sulla difesa a tre a protezione di Sportiello: mancano Ariaudo e Nicolò Brighenti, dunque a fare compagnia a Goldaniga dovrebbero essere Salamon e Marco Capuano con Krajnc che scalpita per avere una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Juventus Frosinone avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che ovviamente indicano nei bianconeri la netta favorita: di fatto puntare sulla vittoria dei campioni d’Italia (segno 1) vi farebbe guadagnare poco rispetto a quanto messo sul piatto, visto che il valore è di 1,12. Al contrario, puntando un euro sul successo esterno dei ciociari (segno 2) ve ne farebbe mettere in tasca 20 e dunque potrebbe essere un colpo da provare. La quota prevista per il pareggio (segno X) vale invece un corrispettivo di 8,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.



