Diretta Palermo Brescia/ Streaming video Rai: che sfida per il primo posto! (Serie B)

Palermo Brescia sarà diretta dal signor Sacchi e si gioca alle ore 21:00 di venerdì 15 febbraio: non c’era modo migliore per inaugurare la 24^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Allo stadio Renzo Barbera si affrontano infatti le prime due squadre della classifica, che al momento centrerebbero la promozione diretta senza passare dai playoff. Sono 42 i punti di un Brescia che si sta rivelando un’autentica macchina da gol e arriva dalla convincente vittoria sul Carpi, nella quale Alfredo Donnarumma ha incrementato il suo bottino di reti; ormai la squadra di Eugenio Corini, che per di più è un grande ex di questa partita, viaggia a mille all’ora ed è la grande favorita per salire al piano di sopra. Il Palermo ha un punto in meno, e continua a stupire: conosciamo bene la situazione societaria dei rosanero, ma sul campo i giocatori hanno fatto gruppo e, con grande orgoglio, continuano il loro ottimo percorso che sabato scorso li ha visti andare a vincere a Perugia, uno snodo davvero importante nella stagione. Naturalmente la diretta di Palermo Brescia rappresenta un’occasione per le inseguitrici, che eventualmente possono recuperare un po’ di terreno; intanto noi andiamo a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni dell’anticipo di Serie B.

La diretta tv di Palermo Brescia è disponibile per tutti sulla televisione di stato, trattandosi dell’anticipo del venerdì sera: due i canali di riferimento, vale a dire Rai Sport e il suo “gemello” Rai Sport +. In assenza di un televisore sarà ovviamente possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale all’indirizzo www.raiplay.it.

Nelle probabili formazioni di Palermo Brescia è piuttosto scontato trovare le rondinelle in campo con i soliti undici: due però i ballottaggi aperti, a sinistra Martella o Curcio mentre a centrocampo Dessena potrebbe riprendere il posto che sabato scorso gli ha rubato Ndoj, il cui gol però lo spinge verso una maglia da titolare. Per il resto, tutto confermato: in porta è tornato Alfonso, a destra Sabelli con Cistana e Simone Romagnoli a formare la coppia centrale in difesa. Tonali sarà chiaramente il playmaker arretrato con Dimitri Bisoli a occupare il secondo spot da mezzala, davanti Spalek ad accompagnare lo strepitoso Alfredo Donnarumma (già 21 gol in campionato) e Torregrossa, cui manca una rete per la doppia cifra. Roberto Stellone ritrova Murawski,che dunque dovrebbe giocare in mediana al fianco del regista Jajalo; verso la conferma sul centrosinistra lo svizzero Haas, con Trajkovski e Falletti che accompagneranno uno tra Puscas (favorito dopo la doppietta del Curi) e Nestorovski, senza dimenticarsi di Moreo. In difesa, a protezione di Brignoli, non dovrebbero esserci novità con Bellusci che comanda il reparto posizionandosi al fianco di Szyminski, poi Rispoli e Aleesami correranno sulle corsie laterali provando ad alzare costantemente il baricentro della squadra rosanero.

Per Palermo Brescia le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nei rosanero la squadra favorita, ma in una situazione di grande equilibrio: il segno 1 vale 2,05 volte la posta ed è quello su cui scommettere per la vittoria dei padroni di casa, mentre siamo ad un valore di 3,15 volte quanto investito per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) e il successo esterno delle rondinelle vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,75 volte la puntata con questo bookmaker.



