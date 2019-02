Diretta Perugia Palermo/ Streaming video DAZN: i rosanero rivogliono riprendere (Serie B)

Perugia Palermo sarà diretta dal signor Marco Serra: alle ore 15:00 di sabato 9 febbraio lo stadio Renato Curi ospita una partita valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Il Grifone torna in campo dopo il turno di riposo: l’ultima gara affrontata dagli uomini di Alessandro Nesta è dunque quella di Ascoli, in cui è arrivata una vittoria netta che ha rilanciato gli umbri verso i playoff, obiettivo minimo di una società che vuole provare a fare il salto definitivo e prendersi la Serie A. Il Palermo invece non sa più vincere: il pareggio interno contro il Foggia, terza gara consecutiva senza i tre punti, ha fatto perdere la vetta della classifica che adesso appartiene al Brescia. Il secondo posto resta utile per la promozione diretta, ma i rosanero adesso si devono difendere dagli assalti di Pescara e Lecce (i salentini hanno anche una partita in meno) e dunque è importante che tornino a festeggiare quanto prima un successo, perchè ritrovarsi invischiati nella lotta alla post season potrebbe essere questione di poco tempo. Mentre aspettiamo la diretta di Perugia Palermo possiamo allora andare a esplorare le possibili scelte dei due allenatori per questa partita, leggendo approfonditamente le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Palermo non è contemplata nel nostro Paese: come sappiamo infatti il campionato di Serie B – ad eccezione dell’anticipo – è esclusiva della nuova piattaforma DAZN, alla quale dovrete abbonarvi prima di attivarla in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che, eventualmente, potrete collegare alla vostra televisione tramite Chromecast. In alternativa è possibile installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PALERMO

Studiando le probabili formazioni di Perugia Palermo, possiamo notare come gli umbri abbiano cambiato in maniera sostanziale la loro rosa nel corso del calciomercato invernale: davanti Sadiq Umar si candida a fare da spalla a Vido (in ballottaggio con Han Kwang-Song) mentre Falzerano, già in gol ad Ascoli, potrebbe essere il trequartista designato davanti ad un centrocampo nel quale si candida Carraro, pronto a soffiare il posto a Raffaele Bianco e giocare da regista tra Verre e Michael (o Kouan). In difesa sarà squalificato Gyomber, dunque a destra giocherà Mazzocchi con Felicioli o Falasco dall’altra parte, al centro pronti El Yamiq e Cremonesi mentre Gabriel dovrà vincere la concorrenza del veterano Bizzarri, arrivato dal Foggia. Nel Palermo manca Murawski: dunque il ruolo di seconda mezzala sarà di Chochev, che si posizionerà al fianco di Jajalo con Haas che viaggia verso la conferma. Notizie positive in attacco perchè potrebbero tornare Nestorovski e Moreo, dunque uno dei due potrebbe fungere da prima punta con il supporto di Falletti e Trajkovski sulla trequarti. In difesa si può rivedere Mazzotta, pronto eventualmente a prendere il posto di Salvi sulla sinistra; a destra giocherà Rispoli, la coppia centrale a protezione di Brignoli sarà formata da Szyminski e Bellusci.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha previsto le quote per un pronostico su Perugia Palermo: favorito il Grifone ma davvero per un’incollatura, perchè il valore posto sul segno 1 per la sua vittoria, che corrisponde a 2,55 volte la somma messa sul piatto, è molto vicino alla quota prevista per il successo esterno dei rosanero, identificato dal segno 2 e che vale 3,00 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte quanto investito con questo bookmaker.



