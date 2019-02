Diretta Bisceglie Rende/ Streaming video e tv: la vittoria manca da tempo (Serie C)

Bisceglie Rende va in scena alle ore 16:30 di domenica 17 febbraio, ed è una delle partite valide per il girone C nel campionato di Serie C 2018-2019: sfida delicatissima tra due squadre che hanno bisogno di confermare i loro obiettivi. Per i pugliesi è la salvezza, ma l’esclusione del Matera complica i piani di una squadra che a questo punto vede da molto vicino la possibilità di giocare i playout; se non altro sono 10 i punti di vantaggio sulla Paganese, ma nell’ultimo turno è arrivata una bruciante sconfitta contro la Sicula Leonzio che ha portato a sei i ko nelle ultime otto giornate, con una vittoria che – sul campo – manca ormai dall’inizio di dicembre. Ancora peggio sta facendo il Rende, che non è fuori dalla zona playoff solo per i punti conquistati in precedenza: perdendo in casa contro il Siracusa è andato incontro al sesto ko nelle ultime sette gare, non vince da metà dicembre e soprattutto non segna da 408 minuti, un dato che sta iniziando a diventare preoccupante. Vedremo allora se nella diretta di Bisceglie Rende una delle due squadre sarà in grado di riprendere la corsa; intanto possiamo valutare le possibili scelte dei due allenatori, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bisceglie Rende: la partita infatti, come tutte le altre del campionato di Serie C, è esclusiva della piattaforma elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intero programma della terza divisione in abbonamento o tramite acquisto del singolo evento, naturalmente in diretta streaming video e dunque dovendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che per chi rinnovasse la sottoscrizione dall’annata precedente non sono previsti costi.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE RENDE

Piove sul bagnato per Rodolfo Vanoli, che in Bisceglie Rende dovrà rinunciare a Maccarrone e Parlati: il primo infortunato, il secondo espulso nel recupero di Lentini. In difesa dunque dovrebbe esserci Leonardo Longo – in gol mercoledì – a formare un terzetto con Markic e Maestrelli, in porta l’ottimo Cerofolini con Triarico e Giron confermati da esterni di centrocampo. Risolo sarà il playmaker davanti alla difesa; a prendere il posto di Parlati dovrebbe essere Bottalico, con Bangu che invece agirà in qualità di mezzala sul centrodestra. Nel reparto offensivo spazio a Jovanovic e Starita, ma occhio a Cuppone che corre per una maglia dal primo minuto. Uno squalificato anche nel Rende, cioè l’esterno sinistro Zivkov: dunque sarà Riccardo Rossini a prenderne il posto, a destra ci sarà Viteritti con una mediana completata dai due centrali Bonetto e Franco. Borsellini il portiere, difesa con Bei, Minelli e Sabato davanti a lui mentre nel tridente offensivo Borello e Laaribi – tornato titolare dopo oltre due mesi – dovrebbero affiancare Vivacqua, che ha segnato solo due gol nelle sue ultime nove apparizioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA