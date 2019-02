Diretta Rende Siracusa/ Streaming video e tv: partita complicata (Serie C)

Rende Siracusa è in programma alle ore 14:30 di giovedì 14 febbraio, ed è uno dei due posticipi previsti per la ventiseiesima giornata nel girone C della Serie C 2018-2019. Altro turno infrasettimanale dunque: si gioca giovedì perchè i siciliani sono stati impegnati nel Monday Night del turno precedente, una partita che hanno perso in casa contro la Reggina peggiorando ulteriormente la loro situazione. Tre sconfitte consecutive hanno portato la squadra in quindicesima posizione, a fronteggiare la concreta possibilità di dover giocare i playout per non retrocedere; serve una vittoria (che manca dal 20 gennaio) per tornare immediatamente in carreggiata, e l’occasione di oggi può essere propizia visto che il Rende non vince da otto partite, ne ha perse sei di queste e, non segnando da tre gare, ha ritrovato un punto nella trasferta di Potenza. Una squadra in netta flessione rispetto all’inizio del campionato; sarà interessante allora vedere quale delle due formazioni riuscirà a rialzare la testa nella diretta di Rende Siracusa, mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre i loro giocatori sul terreno di gioco del Lorenzon.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rende Siracusa: la partita infatti non viene trasmessa sui nostri canali, ma come sempre è a disposizione il servizio fornito dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva, offre l’intera gamma delle partite di Serie C (anche della terza divisione) in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile abbonarsi alla piattaforma oppure acquistare, ad un prezzo fisso, il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE SIRACUSA

Francesco Modesto dovrà valutare i suoi undici per Rende Siracusa: rispetto al pareggio di Potenza potrebbero essere in campo Awua e Giannotti, così da modificare l’intera zona mediana del campo confermando però Viteritti e Zivkov sulle corsie, anche se Riccardo Rossini se la gioca. In difesa Sabato, Bei e Minelli dovrebbero nuovamente giocare a protezione del portiere Savelloni, menrte nel reparto avanzato spera in un posto Laaribi, che sarebbe uno dei due esterni al posto di Borello o Leveque. La prima punta sarà invece Vivacqua, capocannoniere della squadra ma a secco da tempo. Il Siracusa cambierà qualcosa rispetto al ko interno di lunedì: davanti a Crispino agiranno sempre Di Sabatino e Bertolo, ma Del Col può avere spazio a destra con Lombardo che scalpita per l’altra fascia. Centrocampo con Giovanni Fricano, Palermo e Ott Vale confermati a supporto dei trequartisti che dovrebbero essere Souare e Tiscione, davanti a tutti il solito Catania cui vengono chiesti i gol della salvezza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Rende Siracusa sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra calabrese è favorita, perchè il pronostico prevede un valore di 1,80 sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Dovrete giocare il segno X per il pareggio e andreste a guadagnare una cifra pari a 3,25 volte quanto investito, mentre il segno 2 per il successo esterno porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte la puntata.



