Diretta Cosenza Cremonese/ Streaming video DAZN: i lupi tornano a soffrire (Serie B)

Cosenza Cremonese, che sarà diretta dal signor Baroni e si gioca domenica 17 febbraio alle ore 15.00, sarà un match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. L’ultima sconfitta nella trasferta di Livorno ha ridotto per i silani il margine di tranquillità costruito con un’ottima parte iniziale dell’inverno: rispetto alla zona play out il Cosenza mantiene comunque quattro punti di margine, preziosi ma comunque da tenere in considerazione: la sfida contro la Cremonese diventa particolarmente importante a livello strategico, i grigiorossi sono tre punti avanti in classifica e nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato senza reti contro il fanalino di coda, il Padova. Al momento sette punti sono una buona dote per i lombardi per sentirsi tranquilli nella lotta per la salvezza, ma la continuità non è stata il forte della Cremonese, finora, in questa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cosenza Cremonese non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati sulla piattaforma DAZN, collegandosi tramite smart tv oppure con pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CREMONESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa calabresi schiereranno Perina tra i pali, Bittante in posizione di terzino destro e D’Orazio in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno l’albanese Dermaku e Idda. A centrocampo spazio a Palmiero, Sciaudone e Bruccini, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il guineano Embalo, l’uruguaiano Baez Stabile e Mungo, mentre mancherà per squalifica il bomber Tutino, espulso nell’ultima trasferta di Livorno. Risponderà la Cremonese con Ravaglia in porta, il romeno Mogos sull’out di destra e Migliore sull’out di sinistra in difesa, con Terranova e il brasiliano Claiton impiegati come centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo grigiorossa, schierata da destra a sinistra con l’olandese Boultam, Arini, Soddimo e l’altro brasiliano Strefezza. In attacco Piccolo farà coppia con Strizzolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno il Cosenza partire con un 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister Piero Braglia, mentre Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese, risponderà con un 4-4-2. Nel match d’andata la Cremonese si è imposta in casa contro i silani con un netto 2-0, reti di Mogos e Paulinho. Le due squadre non si affrontano in campionato dal 30 maggio 1999 a Cosenza, sempre in Serie B: in quell’occasione furono i silani ad imporsi col punteggio di 2-0.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono il Cosenza favorito per la conquista dei tre punti contro la Cremonese. Vittoria interna quotata 2.20 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 3.55 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.50 la quota dell’over 2.5 e a 1.50 la quota dell’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA