Diretta Cremonese Padova/ Streaming video DAZN: occasione da non fallire per i grigiorossi (Serie B)

Cremonese Padova, che viene diretta dal signor Francesco Guccini, va in scena alle ore 15:00 di sabato 9 febbraio: presso lo stadio Giovanni Zini si gioca una partita che rientra nel programma della 23^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Contesti diversi per due squadre che in ogni caso contemplano solo la vittoria: i grigiorossi arrivano dalla sconfitta di La Spezia e non riescono a trovare la giusta continuità, si trovano a quattro punti dalla zona playoff e in questo campionato non sono mai riusciti a vincere in trasferta, cosa che inevitabilmente peggiora una classifica comunque migliorata da quando Massimo Rastelli ha preso il posto di Mandorlini. Il Padova è ultimo: dopo aver schiantato il Verona i biancoscudati non sono riusciti a confermarsi, dunque il 3-0 dell’Euganeo rimane l’unica vittoria nelle ultime nove partite e, tra queste, ci sono ben sei sconfitte. I playout distano appena due punti, perchè la graduatoria è corta e compatta in fondo; già diverso il discorso legato alla salvezza diretta, a -8. Ora non resta che aspettare la diretta di Cremonese Padova, intanto noi possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello Zini, leggendo le loro scelte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Padova non è contemplata nel nostro Paese: come sappiamo infatti il campionato di Serie B – ad eccezione dell’anticipo – è esclusiva della nuova piattaforma DAZN, alla quale dovrete abbonarvi prima di attivarla in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che, eventualmente, potrete collegare alla vostra televisione tramite Chromecast. In alternativa è possibile installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PADOVA

In Cremonese Padova, Rastelli potrebbe dare campo a Malick Mbaye: il centrocampista arrivato a gennaio contende un posto ad Arini e Soddimo, che al momento sono i favoriti al centro della linea a quattro. Alle loro spalle ci saranno Terranova e Claiton dos Santos con Mogos e Migliore terzini; in porta Ravaglia, gli altri laterali che agiranno nella zona mediana del campo potrebbero essere Boultam e Renzetti, ma attenzione a Carretta e Strefezza (quest’ultimo già titolare al Picco). Il tandem offensivo potrebbe essere composto da Strizzolo, ex Cittadella cui vengono chiesti i gol per arrivare ai playoff, e Samuele Longo che prova a rilanciare la sua carriera in maglia grigiorossa. Lo schema scelto da Pierpaolo Bisoli per il Padova dovrebbe essere ancora il 3-5-2: tra i pali Minelli, davanti a lui Trevisan, Andelkovic e Cherubin con Morganella e Longhi che giocheranno sugli esterni, ma partendo in linea con i tre centrocampisti. Calvano si occupa della regia, Broh e Lollo sono favoriti su Belingheri, Pulzetti e Mazzocco per fare le mezzali; davanti dovrebbero agire Federico Bonazzoli e Mbakogu, possibile anche un cambio di modulo nel quale può tornare utile Clemenza, che si giocherebbe con il già citato Belingheri il posto sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Cremonese Padova potete consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: il bookmaker indica chiaramente nella squadra grigiorossa quella favorita, con un valore di 1,95 volte la puntata sul segno 1, per la vittoria interna, contro la quota di 4,25 che è stata invece posta sull’eventualità del segno 2, da giocare per il successo esterno dei biancoscudati. Il pareggio è ipotesi regolata dal segno X, e il vostro guadagno con questo risultato corrisponderebbe a 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



