Diretta Empoli Sassuolo/ Streaming video DAZN: azzurri in difficoltà (Serie A)

Empoli Sassuolo sarà diretta dal signor Maurizio Mariani, si gioca domenica 17 febbraio alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Solo due punti nelle ultime otto sfide di campionato degli azzurri e per l’Empoli la classifica del massimo campionato è tornata a farsi molto calda. Gli azzurri sono stati agganciati al terzultimo posto in classifica dal Bologna a quota 18 punti, e vedono anche il Frosinone penultimo avvicinarsi a -2. Serve ritrovare una vittoria che manca dal successo dello scorso 9 dicembre proprio contro il felsinei: l’Empoli dovrà misurarsi con la voglia di riscatto di un Sassuolo travolto dalla Juventus in casa nell’ultimo match disputato. A quota 30 punti la squadra di De Zerbi è esattamente nella terra di mezzo in classifica, lontana dall’Europa ma con dodici rassicuranti punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Dopo un girone d’andata brillante, i neroverdi hanno rallentato ottenendo solo una vittoria nelle ultime sette partite disputate in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Sassuolo non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà disponibile per tutti gli abbonati sulla piattaforma DAZN, collegandosi tramite smart tv oppure con pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Castellani di Empoli. I padroni di casa toscani schiereranno Provedel tra i pali e una difesa a tre composta da Dell’Orco, dall’argentino Silvestre e dall’albanese Veseli. Il titolare sulla fascia destra sarà Di Lorenzo mentre sulla fascia sinistra si muoverà Pasqual. Al centro della mediana al fianco dell’algerino Bennacer saranno schierati il bosniaco Krunic e l’ivoriano Traoré, in attacco il brasiliano Farias farà coppia con Caputo. Risponderà il Sassuolo con Consigli in porta, lo spagnolo Lirola schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Rogerio schierato in posizione di terzino sinistro. I centrali di difesa saranno Peluso e Magnani, a centrocampo Sensi sarà affiancato da Locatelli e dal marocchino Bourabia, mentre il senegalese Babacar guiderà il tridente offensivo neroverde affiancato dal serbo Djuricic e da Berardi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno l’Empoli partire con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister Giuseppe Iachini, mentre Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, risponderà con un 4-3-3. Il match d’andata tra le due formazioni si è concluso con un rotondo 3-1 in favore dei neroverdi, con gol di Boateng, Ferrari e Di Francesco a decidere la partita dopo il gol lampo di Caputo per i toscani. Ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Castellani disputato il 30 aprile 2017, sempre 1-3 per il Sassuolo il risultato finale con reti di Peluso, Matri e Duncan. L’Empoli non batte in casa il Sassuolo dalla sfida casalinga del 4 ottobre 2015, 1-0 per gli azzurri il risultato finale con gol decisivo di Maccarone a 2′ dal novantesimo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono la sfida tra Empoli e Sassuolo praticamente in perfetto equilibrio. Vittoria interna quotata 2.70 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.30 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 2.65 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 1.80 la quota dell’over 2.5 e a 1.95 la quota dell’under 2.5.



