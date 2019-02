Diretta Francavilla Reggina/ Streaming video e tv: punti pesanti per i playoff

Francavilla Reggina, diretta dall’arbitro Claudio Petrella della sezione Aia di Viterbo, si disputa alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sede delle partite casalinghe della formazione pugliese. La partita è valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C, che è reduce da un turno infrasettimanale non molto favorevole per queste due squadre: il Francavilla ha perso sul campo della Viterbese, mentre per la Reggina c’è stato un pareggio casalingo con il Potenza. Di conseguenza, Francavilla Reggina offrirà l’occasione di un immediato riscatto in classifica: attualmente la graduatoria del girone più meridionale ci dice che i calabresi con 37 punti sono saldamente in zona playoff, che è invece l’obiettivo inseguito dai pugliesi a quota 30 punti, al momento fuori di un soffio dai primi dieci. La partita di oggi ci dirà di più sulle prospettive stagionali delle due formazioni, sarà un test molto significativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Francavilla Reggina; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCAVILLA REGGINA

Scopriamo adesso quali sono le probabili formazioni per Francavilla Reggina. Cominciando dai padroni di casa, la squadra pugliese potrebbe proporre un 3-5-2 con Nordi estremo difensore; davanti a lui Pino, Marino e Caporale nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque che dovrebbe vedere in campo Zenuni, Folorunshuo, Vrdoljak, Pastore e Nunzella da destra a sinistra, mentre il tandem d’attacco prevederà presumibilmente Partipilo e Sarao. Passando alla Reggina, ecco che mister Drago dovrebbe rispondere con il 4-3-3: in porta Farroni, protetto da una difesa a quattro con Kirwan, Conson, Gasparetto e Procopio da destra a sinistra; in mediana si può ipotizzare un terzetto con Bellomo, Salandria e Franchini, mentre il possibile tridente d’attacco prevede titolari Strambelli, Baclet e Doumbia.

PRONOSTICO E QUOTE

In chiusura, andiamo anche a presentare il pronostico su Francavilla Reggina in base alle quote offerte sul match dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Pronostico che si presenta molto equilibrato, infatti il segno 1 è proposto a 2,75 mentre il segno 2 è quotato a 2,55. Si sale infine un po’ di più, ma non di molto, in caso di pareggio: il segno X infatti varrebbe 3,10 volte la posta in palio.



