Diretta Inter Sampdoria/ Streaming video e tv: bella sfida a San Siro! (Serie A)

Inter Sampdoria sarà diretta dal signor Daniele Doveri: per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019 questa partita va in scena alle ore 18:00 di domenica 17 febbraio, e dunque rappresenta il primo posticipo del turno. I nerazzurri hanno appena giocato in Europa League sul campo del Rapid Vienna, e devono risolvere la grana Icardi: all’argentino è stata tolta la fascia di capitano (passata ad Handanovic) e lui stesso ha scelto di non viaggiare con la squadra giovedì. Intanto a Parma è stato Lautaro Martinez a sbrigare la pratica, regalando all’Inter la prima vittoria del 2019 e tre punti preziosissimi, poi ha concesso il bis a Vienna, mettendo in discesa la doppia sfida di Europa League. La Sampdoria invece sta accusando un periodo di flessione che non è nuovo nelle ultime stagioni: i blucerchiati, arrivati a contatto con il quarto posto, hanno improvvisamente perso due partite consecutive e una di queste a Marassi contro il Frosinone, uno shock per tutto l’ambiente che adesso deve ritrovarsi, perchè sarebbe un peccato perdere nuovamente la qualificazione all’Europa League (soprattutto per come si era messa). Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, mentre attendiamo la diretta di Inter Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

Lautaro Martinez è pronto a fare le veci di Mauro Icardi dopo una settimana che definire complicata sarebbe riduttivo, alle sue spalle sarà confermato Nainggolan con Politano e Perisic che restano favoriti per agire sulle corsie. Rispetto all’Europa League tornano Skriniar e Brozovic, che erano squalificati: lo slovacco sarà schierato al centro della difesa con De Vrij, il croato invece agirà da regista nella cerniera mediana, che dovrebbe essere completata da Matias Vecino. Cédric Soares e D’Ambrosio si giocano il posto a destra, dall’altra parte invece ci sarà Asamoah. Nella Sampdoria da valutare il dubbio sulla trequarti, con Gaston Ramirez che insidia Saponara; anche Gabbiadini e Defrel sono in competizione per la maglia di seconda punta, con Quagliarella che ovviamente sarà il riferimento avanzato. Spazio poi a Praet e Linetty che saranno i due trequartisti; occhio a Ekdal, che quando giocava nel Cagliari ha segnato una tripletta a San Siro, contro l’Inter. In difesa non si dovrebbe cambiare: Andersen e Colley la coppia centrale, Bereszynski e Murru invece saranno i due terzini.

