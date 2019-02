Diretta Lecce Livorno/ Streaming DAZN: salentini a caccia di gloria (Serie B)

Lecce Livorno sarà diretta dal signor Massimi: si gioca domenica 17 febbraio alle ore 15.00 e sarà un match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Con una partita ancora da recuperare, il Lecce accarezza il sogno della promozione in Serie A, considerando il rischio che il Palermo secondo in classifica, con 6 punti di vantaggio sui salentini, sta affrontando per una eventuale penalizzazione. Contro il Venezia il Lecce ha dimostrato un’ottima solidità, ma per puntare al salto diretto in Serie A ci vuole qualcosa di più. Occhio al Livorno che dopo aver battuto il Cosenza in casa nell’ultimo turno di campionato si è rilanciato in chiave salvezza, con i gol di Giannetti e Salzano su rigore che hanno rilanciato a quota venti punti in classifica i labronici, che ora sono appaiati in zona play out al Foggia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lecce Livorno non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati sulla piattaforma DAZN, collegandosi tramite smart tv oppure con pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LIVORNO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa salentini schiereranno Vigorito tra i pali, Venuti in posizione di terzino destro e Calderoni in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno Meccariello e Lucioni. A centrocampo spazio al greco Tachtsidis affiancato dall’olandese Haye e da Petriccione, mentre Mancosu si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Palombi e La Mantia. Risponderà il Livorno con una difesa a tre composta da Di Gennaro, Gonnelli e il croato Bogdan, davanti all’estremo difensore Mazzoni. La fascia destra sarà affidata a Fazzi e la fascia sinistra al polacco Kupisz, mentre Luci, Diamanti e Agazzi giocheranno come centrali di centrocampo. In attacco, il brasiliano Murilo farà coppia con Giannetti.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno il Lecce partire con un 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dal mister Fabio Liverani, mentre Roberto Breda, allenatore del Livorno, risponderà con un 3-5-2. Nel match d’andata il Lecce ha vinto di larga misura allo stadio Armando Picchi, 0-3 per i salentini firmato dalle reti di La Mantia e Palombi (doppietta). Le due squadre non si affrontano in campionato a Livorno dal 27 agosto 2005, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie A. 2-1 per i labronici il risultato finale, con gol di Cristiano Lucarelli e Palladino, mentre il Lecce andò a segno su rigore con Pinardi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono il Lecce favorito per la conquista dei tre punti contro il Livorno. Vittoria interna quotata 1.78 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.30 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 5.10 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.10 la quota dell’over 2.5 e a 1.65 la quota dell’under 2.5.



