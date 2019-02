Video/ Venezia Lecce (1-1): highlights e gol della partita (Serie B, 23^ giornata)

Il video di Venezia Lecce ci parla di una gara terminata col risultato finale di 1-1. Pronti via Mancosu fa partire un tiro cross velenoso dalla destra con Vicario che dice di no bloccando il pallone. Il Lecce è vivace e riesce con Mancosu e Tachtsidis a far correre la palla. Tra i protagonisti della prima frazione di gioco c’è anche Haye che un paio di volte si trova vicino dal segnare il gol che sbloccherebbe la partita, senza però essere cinico sotto porta. Si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Pronti via nella ripresa i giallorossi colpiscono un palo con Calderoni che calcia e Vicario che si fa sfuggire la sfera proprio sul legno. Passano tre minuti e sono i lagunari a passare in vantaggio con Citro, bravo a sfruttare un assist teso dalla destra. I salentini pareggiano subito con Palombi bravo di testa a sfruttare una sponda di La Mantia. Sono i lagunari a sfiorare diverse volte la rete della vittoria nel finale senza però riuscirci.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Venezia Lecce andiamo a vedere le dichiarazioni alla fine della partita. Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa, soddisfatto della prestazione dei suoi. TuttoCalcioPuglia riporta le sue dichiarazioni: “Siamo dispiaciuti per come abbiamo preso la rete. Soprattutto perché è stato preso un gol in contropiede. Abbiamo subito gol su un anticipo di Meccariello sulla trequarti tanto per capire. I ragazzi hanno fatto una buona gara contro una squadra che come noi veniva da una brutta sconfitta. Abbiamo fatto la partita e colpito anche due legni, non ci è stato fischiato poi un rigore evidente. Vedo contrasti in altri campi in cui concedono dei rigori incredibili e anche per questo quello non dato a noi fa male. Ogni volta è sempre un rincorrersi di episodi, poi ci sono le lamentele delle società e questo distoglie gli arbitri dal giudizio oggettivo che devono tenere sempre“.

IL TABELLINO

Prima di andare a vedere il video di Venezia Lecce, gara giocata ieri sera e terminata col risultato di 1-1, soffermiamoci sul tabellino:

Marcatori: 50’Citro (V), 51’Palombi (L)

Venezia: (3-4-3): Vicario; Garofalo, Modolo, Fornasier; Bentivoglio, Segre, Pinato (73’Besea), Bruscagin; Citro (83’Schiavone), Lombardi (65’Vrioni), Bocalon. All. Zenga

Lecce: (4-3-3): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis (82’Falco), Petriccione, Haye (60’Tabanelli); La Mantia (64’Tumminiello), Palombi. All. Liverani

Arbitro: Giua

Ammoniti: 52’Lucioni (L) 58’Lombardi (V)

