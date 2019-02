Diretta Spal Fiorentina/ Streaming DAZN: viola a caccia di Europa! (Serie A)

Spal Fiorentina, partita che sarà diretta dal signor Luca Pairetto e va in scena domenica 17 febbraio alle ore 12.30, sarà il lunch match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Restano quattro i punti di vantaggio degli estensi sulla zona retrocessione: per la Spal però la sconfitta di Bergamo nell’ultimo turno di campionato ha rappresentato l’ennesima occasione perduta, punti sfuggiti di mano che potrebbero pesare a fine stagione. A Ferrara nell’occasione arriverà una Fiorentina in salute, che ha fermato anche il Napoli allo stadio Franchi anche se in una classifica molto corta ai piani alti i viola sono scivolati al decimo posto, a sette punti dal Milan quarto e a sei lunghezze dal gruppo delle quinte. Europa a rischio dalla porta principale del campionato, dunque, con i viola che proveranno a cambiare marcia sin dal match in casa degli estensi per giocarsi le loro carte fino alla fine.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Fiorentina non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà disponibile per tutti gli abbonati sulla piattaforma DAZN, collegandosi tramite smart tv oppure con pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FIORENTINA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Mazza di Ferrara. I padroni di casa toscani schiereranno Viviano tra i pali e una difesa a tre composta dal polacco Cionek, da Vicari e da Bonifazi. Il titolare sulla fascia destra sarà Lazzari mentre sulla fascia sinistra si muoverà Costa. Al centro della mediana al fianco dello sloveno Kurtic saranno schierati Missiroli e Murgia, in attacco confermato il tandem Petagna-Paloschi. Risponderà la Fiorentina con il francese Lafont in porta, Ceccherini schierato in posizione di terzino destro e Biraghi schierato in posizione di terzino sinistro. I centrali di difesa saranno l’argentino Pezzella e lo slovacco Hancko, a centrocampo lo svizzero Edimilson Fernandes sarà affiancato dal mediano del Burkina Faso, Dabo, e dal francese Veretout. Nel tridente offensivo assieme all’altro argentino Simeone giocheranno il colombiano Muriel e Federico Chiesa.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno la Spal partire con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister Leonardo Semplici, mentre Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, risponderà con un 4-3-3. Il match d’andata tra le due formazioni si è concluso con un rotondo 3-0 in favore dei toscani, con gol realizzati da Pjaca, Milenkovic e Federico Chiesa. Ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Mazza disputato nella scorsa stagione il 19 novembre 2017, 1-1 il risultato finale con vantaggio estense di Paloschi e pari viola di Chiesa. La Spal non batte la Fiorentina in casa in campionato dalla stagione 1967/68: rete decisiva di Rozzoni che fissò l’1-0 finale.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono la Fiorentina favorita per la conquista dei tre punti contro la Spal. Vittoria interna quotata 3.40 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.30 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 2.25 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.25 la quota dell’over 2.5 e a 1.60 la quota dell’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA