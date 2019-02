Video/ Fiorentina Napoli (0-0): highlights della partita (Serie A, 23^ giornata)

Il video di Fiorentina Napoli ci racconta una partita piacevole, ricca di highlights ma clamorosamente terminata senza gol, per un pareggio 0-0 più piacevole di quanto il punteggio farebbe pensare. Il Napoli sbatte contro il muro Lafont e rischia di vedere allontanare ancora di più la Juventus impegnata sul campo del Sassuolo. Gara piacevole quella tra Fiorentina e Napoli con i padroni di casa che hanno tenuto grazie al portiere francese e gli errori degli attaccanti azzurri. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire l’andamento del match. Possesso palla leggermente a favore degli uomini guidati da Ancelotti, 56% contro il 46% dei viola. Lafont ha compiuto quattro parate tra cui tre decisive. Sono invece ben undici le occasioni da gol create dal Napoli contro le quattro della Fiorentina. Sul piano personale spiccano le due occasioni da gol limpide capitate sui piedi di Mertens e sprecate malamente, le sei palle recuperate da Koulibaly ed Insigne che ha perso per cinque volte la sfera.

VIDEO FIORENTINA NAPOLI: LE DICHIARAZIONI

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, a Sky Sport ha commentato il pareggio al Franchi. Secondo il tecnico dei partenopei la sua compagine avrebbe meritato qualcosa in più. Queste le dichiarazioni riportate dal portale tuttomercatoweb: “Ci è mancata la finalizzazione e questo aspetto ci ha costretto a questo tipo di risultato. Abbiamo avuto più difficoltà a costruire da dietro per la loro pressione, ma la prestazione c’è stata, abbiamo avuto molte occasioni e la vittoria sarebbe stata ampiamente meritata. Fabian Ruiz al posto di Hamsik? Giocatore diverso, ma la coppia che forma con Allan è molto affidabile. Non è un gioco limpido e lineare come con Hamsik, ma con più profondità. Cambia un po’ la visione del gioco, ma non la sostanza. Mertens? Non è fortunato. Le due occasioni che ha avuto se le è create col movimento ma poi ha mancato di freddezza. Poi ci si è messo Lafont che ha fatto ottime parate. Un po’ del nostro ma merito del portiere. Siamo stati spesso costretti a rinviare lungo dalla loro pressione molto forte, ma quando abbiamo superato la linea siamo arrivati limpidamente davanti alla porta. Sono l’ultimo a giudicare la partita dei miei dal risultato: la squadra è viva, ma deve finalizzare con un po’ più di freddezza. Spenta la fiammella Scudetto? Oggi siamo a otto punti, ieri eravamo a nove dalla Juve. Al massimo si spegnerà un po’ di più domani. Albiol? Ha un’infiammazione che stiamo controllando. In settimana si stabilirà una diagnosi precisa, con tempi di recupero che non dovrebbero essere lunghissimi. Hamsik? L’ho salutato giovedì e non l’ho più visto, magari lo rivedo domattina”. Queste invece le dichiarazioni di Cristiano Biraghi a Sky Sport dopo il fischio finale: “Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una grande squadra che punta a vincere il campionato. Abbiamo dato tutto e provato a vincere fino alla fine: non abbiamo segnato ma neanche l’abbiamo preso. Andiamo avanti e pensiamo alle cose positive. Se vogliamo arrivare all’obiettivo prefissato ci servono queste partite: si acquista anche esperienza. Andiamo avanti con il nostro lavoro“.

IL TABELLINO

Prima del video di Fiorentina Napoli andiamo a vedere il tabellino della partita.

FIORENTINA ( 4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko (57′ Hugo), Biraghi; Dabo, Edimilson, Veretout; Gerson (69′ Mirallas, 81′ Simeone), Chiesa, Muriel. A disp: Terracciano, Brancolini, Antzoulas, Norgaard, Pjaca, Graiciar. All.: Stefano Pioli

NAPOLI (4-4-2) Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (5′ Ghoulam); Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne (77′ Verdi), Mertens (62′ Milik). A disp: Ospina, Karnezis, Chiriches, Luperto, Malcuit, Diawara, Ounas. All.: Carlo Ancelotti

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Teramo)

Ammoniti: Dabo, Veretout (F) Callejon, Zielinski, Ghoulam, Maksimovic (N).

VIDEO FIORENTINA NAPOLI (0-0): HIGHLIGHTS DEL MATCH





