Video/ Benevento Cittadella (1-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Benevento Cittadella ci racconta un 1-0 con poche emozioni, la partita è stata decisa da Massimo Coda. Partono forte le streghe con Improta che prova un tiro a giro da poco fuori l’area di rigore, la palla termina di pochissimo al lato. Rispondono gli amaranto con Benedetti che mette una palla davvero pericolosa in mezzo, il suo tiro cross però non viene deviato da nessuno e Montipò blocca la sfera. Alla mezzora Schenetti mette un bel calcio d’angolo dentro con Branca che per poco non segna deviando il pallone al lato. Al minuto 40 passano in vantaggio i giallorossi con una punizione dalla corsia sinistra di Bonaiuto che Coda devia in porta a metà tra la spalla e la testa. Un colpo sporco che beffa Paleari. Nella ripresa il Cittadella prova la reazione, ma i campani sono bravi ad addormentare la partita. A quindici minuti dalla fine arriva l’occasione più grande dei veneti, Settembrini calcia al volo da fuori area, con la palla che fa di fatto la barba al palo.

LE DICHIARAZIONI

Il video di Benevento Cittadella ci porta alle dichiarazioni alla fine della partita. Christian Maggio, entrato nella ripresa al posto di Gaetano Letizia, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Ogni partita, specialmente qui in cadetteria, è sempre una battaglia. E’ giusto vincere le gare anche soffrendo, partita molto particolare oggi ma siamo riusciti a tenere botta fino alla fine. I ragazzi vogliono fare qualcosa di importante e per questo bisogna continuare a lavorare. Non abbiamo raggiunto infatti ancora niente. Il gruppo è formato da ragazzi bravi che vogliono mettersi sempre in gioco. Carmelo Imbriani? Rimarrà per sempre nel cuore dei beneventani, dedichiamo la vittoria a lui e alla sua famiglia. Serie A? Sarebbe il raggiungimento di un grande obiettivo. Sono venuto qui a Benevento per rimettermi in gioco”.

IL TABELLINO

Prima di avventurarci nel video di Benevento Cittadella andiamo a vedere il tabellino:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Letizia (61′ Maggio), Volta (46′ Tuia), Antei, Caldirola; Buonaiuto, Bandinelli, Crisetig, Improta; Coda, Ricci. All.: Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Benedetti; Settembrini, Pasa (60′ Maniero), Branca; Schenetti; Moncini, Panico (65′ Siega). All.: Venturato

Arbitro: Di Paola (Avezzano) Assistenti: La Notte – Lombardo

Ammoniti: Antei, Improta (BEN), Branca, Drudi, Settembrini, Maniero (CITT).

VIDEO BENEVENTO CITTADELLA





© RIPRODUZIONE RISERVATA