Diretta Roma Bologna/ Streaming video e tv: giallorossi per il 4° posto (Serie A)

Roma Bologna, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello e si gioca lunedì 18 febbraio alle ore 20.30, sarà il posticipo del lunedì valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I giallorossi si rituffano sul campionato dopo la grande notte di Champions, con la vittoria per 2-1 sul Porto e soprattutto la strepitosa doppietta di Nicolò Zaniolo, primo diciannovenne italiano a realizzare una doppietta nella massima competizione europea. Come nella scorsa stagione, l’aria europea sembra esaltare gli uomini di Eusebio Di Francesco, ora chiamati a dare continuità all’ultima vittoria di Verona affrontando un Bologna sempre affamato di punti. La cura Mihajlovic è valsa ai rossoblu quattro punti che hanno permesso loro di agganciare l’Empoli al quartultimo posto in classifica, e tornare a sperare in una salvezza che dopo lo 0-4 subito in casa contro il Frosinone sembrava essersi fatta estremamente difficile. Dopo l’impresa di San Siro contro l’Inter, il tecnico serbo sogna un’altra notte di gloria per recuperare il terreno perduto in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bologna si potrà seguire in esclusiva su Sky con tutti gli abbonati che potranno collegarsi sul canale numero 251 del satellite, con la possibilità di vedere anche la diretta streaming video via internet collegandosi tramite smart tv oppure con pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa schiereranno Mirante tra i pali, Florenzi schierato in posizione di terzino destro e il serbo Kolarov schierato in posizione di terzino sinistro. I centrali di difesa saranno il greco Manolas e lo spagnolo Marcano, a centrocampo Daniele De Rossi sarà affiancato da Cristante e dal francese Nzonzi. Nel tridente offensivo assieme al gioiello Nicolò Zaniolo giocheranno il centravanti bosniaco Dzeko e Stephan El Shaarawy. Risponderà il Bologna con una linea difensiva a quattro schierata davanti al portiere polacco Skorupski col senegalese Mbaye sulla fascia destra, Mattiello sulla fascia sinistra e il brasiliano Danilo e il costaricano Gonzalez impiegati come centrali della retroguardia. Nel terzetto al fianco del cileno Pulgar si muoveranno Soriano e Poli, Destro guiderà il tridente d’attacco affiancato da Edera e dall’argentino Palacio.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno la Roma partire con un 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister Eusebio Di Francesco, mentre Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, risponderà con lo stesso schema. Il match d’andata tra le due formazioni si è concluso con un rotondo 2-0 in favore degli emiliano, con gol realizzati da Mattiello e Santander. Ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Olimpico disputato nella scorsa stagione il 28 ottobre 2017, 1-o il risultato finale per i giallorossi con gol decisivo siglato da El Shaarawy. Il Bologna non vince in casa della Roma dal 2-3 del 16 settembre 2012, i gol di Florenzi e Lamela vennero ribaltati da un gol di Diamanti e una doppietta di Gilardino per i felsinei.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono la Roma nettamente favorita per la conquista dei tre punti contro il Bologna. Vittoria interna quotata 1.42 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 4.75 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 6.75 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 1.60 la quota dell’over 2.5 e a 2.20 la quota dell’under 2.5.



