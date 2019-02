Video/ Bisceglie Rende (2-1): highlights e gol della partita (Serie C)

Allo Stadio Gustavo Ventura il Bisceglie supera in extremis il Rende per 2 a 1. Le fasi salienti della partita avvengono tutte nel corso del secondo tempo: come emerge nel video di Bisceglie Rende, in avvio di ripresa ci pensa Actis Goretta a portare in vantaggio gli ospiti trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Maestrelli su Cipolla al 48′, costretto quest’ultimo ad uscire per infortunio dopo qualche istante. Al 51′ i padroni di casa pareggiano immediatamente grazie al calcio di punizione di Triarico sul quale il portiere Borsellini non ha potuto fare niente. Anche il tecnico Modesto deve rimpiazzare un giocatore infortunato al 76′ richiamando in panchina Viteritti e, nei minuti di recupero al 94′, la squadra di mister Vanoli trova il goal della vittoria per merito di Risolo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Moriconi, della sezione di Roma, ha estratto il cartellino giallo per 2 volte ammonendo rispettivamente proprio Risolo per l’esultanza da un lato e Brignoli dall’altro. I 3 punti guadagnati oggi consentono al Bisceglie di salire a quota 22 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Rende non si muove rimanendo fermo a 32 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BISCEGLIE RENDE

IL TABELLINO

Bisceglie-Rende 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 48′ RIG. Actis Goretta(R); 51′ Triarico(B); 90’+4′ Risolo(B).

BISCEGLIE (3-5-2) 1 Cerofolini; 5 Markic, 6 Maccarrone, 13 Maestrelli; 15 Longo, 18 Triarico, 19 Risolo, 24 Bangu, 28 Giron; 20 Jovanovic, 10 Starita. A disp.: 22 Vassallo, 27 Ndiaye, 3 Mastrilli, 4 Bottalico, 7 Dellino, 9 Djoulou, 11 Cuppone, 14 Camporeale, 17 Cuomo, 21 Scalzone, 25 Casella, 29 Mosti. All.: Rodolfo Vanoli.

RENDE (4-3-3) 22 Borsellini; 2 Viteritti, 3 Maddaloni, 6 Minelli, 23 Sabato; 16 Franco, 4 Cipolla, 33 Brignoli; 18 Borello, 10 Actis Goretta, 15 Giannotti. A disp.: 12 Palermo, 7 Bei, 11 Rossini, 14 Leveque, 17 Blaze, 20 Laaribi, 21 Awua, 32 Bonetto. All.: Francesco Modesto.

Arbitro: Davide Moriconi (Roma).

Ammoniti: 71′ Brignoli(R); 90’+4′ Risolo(B).

