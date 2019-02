Video/ Lecce Livorno (3-2): highlights e gol della partita (Serie B)

Epica vittoria in rimonta per un Lecce capace di non arrendersi mai. I salentini fanno saltare il banco dopo aver visto le streghe, col Livorno avanti di due reti a fine primo tempo. Come si vede nel video di Lecce Livorno, il match è stato frizzante sin dalle sue prime battute, con i salentini che hanno mancato una buona occasione con La Mantia per portarsi in vantaggio. Il Livorno però è bravo ad aspettare e ripartire, e tra il 31’ e il 37’ piazza un micidiale uno-due. A sbloccare il risultato ci pensa Bogdan, che intercetta un pallone perso malamente dal Lecce con un passaggio in orizzontale e si invola a rete, battendo Vigorito. Che deve capitolare una seconda volta quando Diamanti scarica a rete una sponda di Raicevic, a sua volta innescato da Giannetti. Il Livorno sembra poter gestire il match e invece crolla nel secondo tempo.

LA RIPRESA

Al 16’ La Mantia trova il colpo di testa che permette ai salentini di accorciare le distanze, quindi subito dopo i labronici restano in dieci uomini per la doppia ammonizione di Fazzi. Il Lecce si riversa in attacco e la ribalta, pareggiando al 34’ con Arrigoni e poi al 2’ di recupero trovando il guizzo decisivo di La Mantia, che mette la firma sulla personale doppietta e sulla rimonta dei pugliesi. Finale di gara caldissimo col Livorno che resta in nove uomini visto che arriva un cartellino rosso anche per Diamanti, ma il Lecce chiude con un 3-2 che gli consente all’ultimo respiro di sognare ancora la Serie A, mentre il Livorno resta impelagato nella zona calda della classifica.

Ecco il video di Lecce Livorno, con le azioni salienti del match.





