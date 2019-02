Video/ Potenza Siracusa (2-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Allo Stadio Alfredo Viviani il Potenza supera il Siracusa con un netto 2 a 0. Come si vede nel video di Potenza e Siracusa, nel primo tempo i padroni di casa prendono subito in mano il controllo delle operazioni tenendo a bada gli ospiti ma riuscendo a sbloccare il punteggio soltanto al 35′ grazie a Ricci, su suggerimento di Genchi. Nel secondo tempo la formazione allenata dal tecnico Raciti continua ad evidenziare evidenti difficoltà nell’esprimersi al meglio in campo e finiscono anzi col subire la rete del definitivo raddoppio al 70′ a causa del perfetto calcio di punizione battuto da Emerson. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Pannettella, della sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Genchi da un lato, Vazquez e Catania dall’altro. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono al Potenza di salire a quota 35 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Siracusa non si muove rimanendo fermo a 22 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI POTENZA SIRACUSA

IL TABELLINO

Potenza-Siracusa 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 35′ Ricci(P); 70′ Emerson(P).

POTENZA (3-5-2) Breza; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Piccinni, Dettori, Ricci, Sepe; Lescano, Genchi. A disp.: Mazzoleni, Panico, F. Casillo, Matera, G. Casillo, Di Modugno, Bacio Terracino, Longo, Paudice. All.: Giuseppe Raffaele.

SIRACUSA (4-4-2) Crispino; Daffara, Bertolo, Di Sabatino, Bruno; Palermo, Gio. Fricano, Del Col, Soaure; Vazquez, Catania. A disp.: D’Alessandro, Boncaldo, Ott Vale, Talamo, Cognigni, Gia. Fricano, Tiscione, Mustacciolo, Rizzo, Russini, Lombardo. All.: Ezio Raciti.

Arbitro: Claudio Pannettella (Bari).

Ammoniti: 36′ Genchi(P); 50′ Vazquez(S); 69′ Catania(S).

© RIPRODUZIONE RISERVATA