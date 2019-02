Diretta Potenza Siracusa/ Streaming video e tv: le formazioni scelte dai due mister

Potenza Siracusa, diretta dall’arbitro Claudio Panettella della sezione Aia di Bari, è una partita valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C. L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, presso lo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano. Potenza Siracusa metterà di fronte due formazioni con obiettivi differenti, ma altrettanto importanti. I padroni di casa di mister Giuseppe Raffaele infatti, dopo il pareggio contro la Reggina nel turno infrasettimanale, hanno 32 punti in classifica e occupano una delle ultime posizioni utili per la zona playoff, che però andrà difeso dalle inseguitrici in un cammino ancora abbastanza lungo. Quanto al Siracusa, il colpaccio sul campo del Rende ha sicuramente fatto molto bene ai siciliani, che però a quota 22 punti non possono ancora dirsi certi della salvezza: l’obiettivo è evitare il playout che determinerà l’unica retrocessione rimasta nel girone, tornare dalla doppia trasferta anche con un secondo risultato utile potrebbe avere un’importanza capitale per il Siracusa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Potenza Siracusa; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA SIRACUSA

Proviamo adesso a delineare le probabili formazioni per Potenza Siracusa. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il seguente 3-4-3: davanti al portiere Ioime una linea difensiva a tre composta da Di Somma, Emerson e Giosa; a centrocampo invece collochiamo Coccia, Dettori, Piccinni e Sepe, infine ecco il tridente d’attacco che dovrebbe essere formato da Bacio Terracino, Lescano e Longo. La risposta dei siciliani di mister Raciti dovrebbe concretizzarsi in un 4-2-3-1 con Crispino in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Daffara, Di Sabatino, Bertolo e Bruno; in mediana ecco la possibile coppia con Giovanni Fricano e Ott Vale, mentre in posizione più avanzata avremo Palermo, Tiscione e Souarè che agiranno in appoggio alla prima punta Catania.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Potenza Siracusa ci dice infine che l’agenzia di scommesse Snai vede ampiamente favoriti i padroni di casa in questa partita. Il segno 1 infatti vi farebbe vincere solamente 1,73 volte la posta in palio, mentre la quota del segno 2 è pari a 5,00, dunque ben più alta. Livello intermedio per il pareggio, dal momento che il segno X a Potenza viene quotato da Snai a 3,30.



