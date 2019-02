Video/ Udinese Chievo (1-0): highlights e gol della partita (Serie A)

L’Udinese ricava ossigeno per la classifica da una vittoria strappata nei minuti finali contro il Chievo, con l’ennesima decisione del VAR destinata a far discutere. I friulani iniziano con un grande brivido, con Depaoli che non arriva d’un soffio alla deviazione vincente di testa. come si vede nel video di Udinese Chievo, la risposta bianconera produce però un clamoroso palo di Nuytinck a Sorrentino battuto. Match a ritmi subito sostenuti e tegola per Nicola al 21’, con D’Alessandro infortunato che deve lasciar spazio a Zeegelaar. I ritmi però calano con il Chievo più attento, gli ultimi tentativi che si fanno registrare nel primo tempo sono una punizione di De Paul che finisce tra le braccia di Sorrentino e un tiro velleitario di Leris per il Chievo.

LA RIPRESA

Fioccano le ammonizioni ad inizio ripresa e all’11’ Nicola deve anche fare a meno di Stefano Okaka, sostituito da Pussetto. Il Chievo ci prova e rintuzza gli attacchi dell’Udinese che sente venir meno le energie necessarie. Al 37’ entra Teodorczyk, e 3’ dopo arriva il giallo con il VAR che rileva un contatto in area tra Djordjevic e Pussetto che viene punito con il calcio di rigore. Il polacco appena entrato va sul dischetto, Sorrentino si supera di nuovo respingendo la massima punizione ma Teodorczyk si avventa sul pallone siglando il gol della vittoria per i friulani, che nei 6’ di recupero segnalati resistono agli ultimi assalti gialloblu. Grandi proteste clivensi ma ormai la classifica sembra compromessa, dall’altra parte arriva una vera e propria boccata d’aria che permette all’Udinese di allontanarsi da Bologna (in attesa del match di Roma) e Frosinone.

Ecco il video di Udinese Chievo, con le azioni salienti della partita.