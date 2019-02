Diretta Udinese Empoli/ Streaming video e tv: due squadre in difficoltà (Serie A)

Udinese Chievo, che viene diretta dal signor Paolo Valeri e si gioca domenica 17 febbraio alle ore 15.00, sarà un match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Scontro salvezza con i friulani sempre più impelagati nella lotta per non retrocedere, considerando l’unico punto ottenuto nelle ultime quattro sfide disputato e lo sfortunato ko di Torino di domenica scorsa, che ha portato i bianconeri a mantenere ormai un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Sempre più giù anche il Chievo, ultimo in classifica e ora a sette punti dal Frosinone penultimo e a ben nove lunghezze dalla coppia Bologna-Empoli, che si divide la zona salvezza e l’ultimo posto che costerebbe la retrocessione. Dopo anni di brillanti salvezze, anche per la penalizzazione di tre punti subita a inizio stagione i veronesi sembrano appesi a un filo, capaci a loro volta di ottenere solo un punto nelle ultime quattro partite di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Chievo si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky, collegandosi sul canale numero 253 del satellite. Oppure in diretta streaming video via internet, disponibile per tutti gli abbonati sul sito skygo.sky.it per vedere il match su smart tv, pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CHIEVO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso la Dacia Arena di Udine. I padroni di casa friulani schiereranno l’argentino Mussi tra i pali e una difesa a tre composta dal nigeriano Troost-Ekong, dall’olandese Nuytinck e dal ghanese Opoku, mentre mancherà per squalifica il francese e Maio, espulso per doppia ammonizione nell’ultima trasferta di Torino. Il titolare sulla fascia destra sarà il danese Stryger-Larsen mentre sulla fascia sinistra si muoverà D’Alessandro. Al centro della mediana al fianco di Mandragora si muoveranno l’ivoriano Fofana e l’altro argentino De Paul, mentre in attacco giocherà la coppia composta da Kevin Lasagna e da Stefano Okaka. Risponderà il Chievo con Sorrentino in porta, il francese Frey sull’out difensivo di destra e Barba sull’out difensivo di sinistra, con Rossettini e Bani impiegati come centrali della retroguardia. A centrocampo al fianco del senegalese Dioussé saranno schierati il finlandese Hetemaj e l’altro francese Leris, mentre Giaccherini da trequartista ispirerà la manovra offensiva del duo composto dal polacco Stepinski e dal serbo Djordjevic.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno l’Udinese partire con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister Davide Nicola, mentre Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, risponderà con un 4-3-1-2. Il match d’andata allo stadio Bentegodi ha fatto registrare una vittoria friulana, 0-2 con reti messe a segno da De Paul e Lasagna. Il Chievo si è invece aggiudicato i tre punti nell’ultimo precedente a Udine, 1-2 con gol di Inglese e Birsa, nel mezzo il momentaneo pareggio bianconero venne siglato da Thereau.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker vedono l’Udinese favorita per la conquista dei tre punti contro il Chievo. Vittoria interna quotata 1.80 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.40 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 4.85 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.15 la quota dell’over 2.5 e a 1.65 la quota dell’under 2.5.



