Wanda Nara brucia foto con Mauro Icardi/ Video, cosa succede? Solo una tradizione

La coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi torna nuovamente a rubare la scena. Questa volta a far parlare è un video pubblicato su Instagram dalla moglie e procuratrice del numero 9 argentino. Attraverso una "stories", la showgirl argentina ha bruciato una foto che ritrae marito e moglie, nel caminetto di casa. Subito è scattato il tam-tam mediatico: i due hanno litigato magari dopo i trambusti avvenuti negli ultimi giorni in casa Inter? Una definitiva rottura della coppia? In realtà non sembrerebbe trattarsi di nulla di tutto ciò, ne tanto meno di allarmante o preoccupante. Oggi compie infatti gli anni il calciatore della nazionale argentina (ne fa 26), ed è usanza nel paese del Sud America bruciare appunto le foto durante il giorno del compleanno.

A conferma di ciò, il successivo post pubblicato dalla stessa Wanda, in cui la bionda procuratrice dedica delle splendide parole al marito: «Buon compleano amore. Nessuno può immaginare l’uomo che sei perché nessuno è come te. Grazie per avermi dato la famiglia più bella e per darmi il valore e il rispetto che ogni donna merita. Ci dai orgoglio e come dico sempre sei un grande esempio di uomo, di padre e di marito. Che Dio ti accompagni sempre realizzando i tuoi sogni… Ti saremo sempre vicino, accompagnandoti in ogni passo. Ti amiamo». Caso rientrato quindi, nonostante in molti si fossero già allarmati. Ci vorrà invece più tempo per risolvere la situazione in casa nerazzurra, e stamane La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come la stessa Nara avrebbe imposto una conditio sine qua non alla dirigenza dell’Inter: o gli restituite la fascia oppure Mauro non gioca più. Resta da capire se la compagine meneghina accoglierà il volere della famiglia Icardi o continuerà dritta per la propria strada lasciando la fascia ad Handanovic. Di seguito il video di quanto accaduto

