Diretta Napoli Zurigo/ Streaming video e tv: facile per Ancelotti? (Europa League)

Napoli Zurigo verrà diretta dall’arbitro greco Tasos Sidiropoulos, si gioca giovedì 21 febbraio alle ore 18:55 e sarà una sfida relativa al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Dopo il successo per 1-3 dell’andata al Letzigrund Stadion, il Napoli ha praticamente già un piede e mezzo negli ottavi di finale della competizione. Una partita dominata dai partenopei con i gol di Insigne, Callejon e Zielinski, anche se nel finale gli elvetici sono tornati sotto con il gol di Kololli su rigore e sfiorando anche il 2-3. L’Europa League è un fronte molto caldo nella stagione del Napoli che, fuori dalla Coppa Italia e a -13 dalla Juventus in campionato, solo con un’affermazione europea potrebbe dire di aver compiuto un salto di qualità con l’avvento in panchina di Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri.

COME VEDERE LA PARTITA: STREAMING VIDEO E TV

Napoli Zurigo si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky, collegandosi sul canale numero 204 del satellite. Tutti gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv, pc oppure dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ZURIGO

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio San Paolo di Napoli. I padroni di casa partenopei schiereranno Meret in porta, il francese Malcuit in posizione di terzino destro e l’algerino Ghoulam in posizione di terzino sinistro, con il senegalese Koulibaly e il serbo Maksimovic centrali di difesa. A centrocampo spazio al brasiliano Allan e allo spagnolo Fabian Ruiz per vie centrali, mentre il suo connazionale Callejon giocherà sulla fascia destra e il polacco Zielinski sulla fascia sinistra. In attacco al fianco dell’altro polacco Milik si muoverà Lorenzo Insigne. Risponderà lo Zurigo con il centrale della Sierra Leone, Bangura, affiancato dal danese Maxso e da Nef davanti all’estremo difensore Brecher. A cenrocampo Domgjoni e il kosovaro Kryezu saranno i centrali, mentre Untersee sarà l’esterno di fascia destra e il georgiano Kharabadze il laterale mancino. In attacco l’altro kosovaro Kololli completerà il tridente offensivo con il nigeriano Odey e Winter.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-4-2 utilizzato come modulo di partenza dal tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, risponderà il 3-4-3 del mister svizzero dello Zurigo, Magnin. Elvetici e partenopei non si erano mai trovati di fronte nella loro storia in una partita ufficiale, col 3-1 dell’andata la squadra di Ancelotti sembra vicinissima al ritorno tra le prime sedici dell’Europa League, mentre nella scorsa stagione il suo cammino, sotto la guida di Sarri, si era fermato proprio ai sedicesimi contro i tedeschi del Lipsia.

LE QUOTE DEI BOOKMAKER

Le agenzie di scommesse considerano favorito in maniera schiacciante il Napoli nel match interno contro lo Zurigo per la conquista della vittoria anche nella sfida di ritorno. Affermazione interna quotata 1.18 da Eurobet, mentre Bet365 fissa a 7.00 la quota relativa al pareggio e William Hill propone a 15.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati complessivamente nei 90′, Bwin quota 1.50 l’over 2.5 e quota 2.40 l’under 2.5.



