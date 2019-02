Diretta Zenit Fenerbahçe/ Streaming video e tv: impresa possibile per i russi

Zenit-Fenerbahçe, che sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver e si gioca giovedì 21 febbraio alle ore 18:55, sarà una sfida relativa al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Russi chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata: nonostante lo status di favoriti, sono stati costretti infatti a incassare un ko in una partita rocambolesca, con i turchi in gol di Slimani nel primo tempo. Nel match ha pesato l’errore dal dischetto dello slovacco Mak, che ha mancato per lo Zenit l’occasione del pareggio nel finale della prima frazione di gioco. Per i russi sembra aver pesato una condizione fisica non ancora al top, col campionato nazionale ancora fermo per la sosta invernale. Il Fenerbahçe ha tirato fuori l’orgoglio in contrasto con la situazione difficile vissuta nel massimo campionato turco, dove quella che è una delle formazioni più prestigiose e titolate del paese, dopo l’ultimo pareggio interno contro il Konyaspor, è sempre più impelagata in zona retrocessione.

COME VEDERE LA PARTITA: STREAMING VIDEO E TV

Zenit Fenerbahçe si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky, collegandosi sul canale numero 255 del satellite. Tutti gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi tramite smart tv, pc oppure dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT-FENERBAHCE

Le probabili formazioni che si affronteranno alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Padroni di casa in campo con Lunev tra i pali, Anyukov sull’out difensivo di destra e Nabiulin sull’out difensivo di sinistra, mentre la coppia di centrali della retroguardia sarà quella composta dal serbo Ivanovic e dall’ucraino Rakitsky. A centrocampo il brasiliano Hernani sarà affiancato dall’argentino Kranevitter e dal colombiano Barrios, mentre nel tridente offensivo della formazione russa partiranno dal primo minuto l’altro argentino Driussi, il centravanti Dzyuba e lo slovacco Mak. Risponderà il Fenerbahçe con il portiere Tekin alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con il cileno Isla, con lo slovacco Skrtel, con Ciftpinar e con Kaldirim. I tre titolari a centrocampo saranno il macedone Elmas, il brasiliano Jailson e Mehmet Topal, mentre il tridente d’attacco sarà formato dall’algerino Slimani, dal nigeriano Moses e dal francese Valbuena.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-3 utilizzato come modulo di partenza dal tecnico dello Zenit, il russo Semak, risponderà con lo stesso schieramento il mister turno del Fenerbahçe, Yanal. Quello del match d’andata al Sukru Saracoglu Stadium di Instabul, che ha visto i turchi vincenti di misura, è stato il primo incrocio internazionale ufficiale tra i due club, ma affrontatisi in precedenza nelle Coppe Europee.

LE QUOTE DEI BOOKMAKER

Le agenzie di scommesse considerano favorito lo Zenit San Pietroburgo per la conquista della vittoria tra le mura amiche contro il Fenerbahçe. Affermazione interna quotata 1.97 da Eurobet, mentre Bet365 fissa a 3.50 la quota relativa al pareggio e William Hill propone a 4.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati complessivamente nei 90′, Bwin quota 2.20 l’over 2.5 e quota 1.60 l’under 2.5.



