Diretta Gubbio Feralpisalò/ Streaming video e tv: le mosse dei due allenatori

Gubbio Feralpisalò, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino oggi pomeriggio, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Doppio esame per gli umbri che non solo sono chiamati a rispondere al ko subito in casa del Sudtirol, un pesante poker realizzato dagli altoatesini. I rossoblu dovranno anche fermare una delle squadre più in forma del girone, visto che la Feralpisalò è reduce da ben sei vittorie consecutive in campionato, l’ultima il rotondo 3-0 casalingo contro il Ravenna. Una striscia inarrestabile che ha portato i Leoni del Garda al terzo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla Triestina seconda della classe. Il Gubbio invece resta a -2 dalla zona play off, anche se i punti di vantaggio sul Giana Erminio terzultimo e sulla zona play out restano comunque 6.

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Barbetti di Gubbio. I padroni di casa umbri schiereranno Gabriele Marchegiani tra i pali, Tofanari sull’out difensivo di destra e Lo Porto sull’out difensivo di sinistra, mentre l’argentino Espeche e Piccinni saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio a Davi e Benedetti come vertici arretrati, mentre Casiraghi, De Silvestro e Cattaneo giocheranno di supporto all’unica punta di ruolo, Chinellato. Risponderà la Feralpisalò con De Lucia in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Legati, Canini, Giani e Contessa. I tre titolari a centrocampo saranno Pesce, Scarsella e Magnino, mentre Maiorino e Vita supporteranno offensivamente Andrea Caracciolo, terminale offensivo dei Leoni dl Garda.

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 4-2-3-1 per quanto riguarda il Gubbio allenato da Giuseppe Galdersi e con il 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale” per quanto concerne la Feralpisalò guidata in panchina da Domenico Toscano. Nel match d’andata di questo campionato allo stadio Turina la Feralpisalò ha battuto 2-1 il Gubbio con le reti di Pesce e Ferretti, con gli umbri capaci solo di accorciare il risultato con Marchi su rigore. Un gol di Marchi ha permesso ai Leoni del Garda di vincere anche l’ultimo precedente di campinato a Gubbio l’11 marzo 2018, gli umbri hanno vinto in casa contro i lombardi l’ultima volta con il 3-1 del 5 febbraio 2017.

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono seppur con prudenza sulla Feralpisalò per la conquista dei tre punti in trasferta contro il Gubbio. Vittoria interna quotata 2.90 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 2.55 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.45 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.45 da Bet365.



