Diretta Triestina Renate/ Streaming video e tv: quote, alabardati favoriti! (Serie C)

Triestina Renate, diretta dall’arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore oggi, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Battendo 0-2 la Ternana in trasferta, la Triestina si è portata a sette punti di distanza dal Pordenone capolista, che nel contempo si è fermato proprio sul campo del Renate, pareggiando 1-1. Un risultato importante che ha messo in luce la solidità dei brianzoli, che partita dopo partita si sono staccati dalla zona calda della classifica ed ora vantano cinque punti di vantaggio sul Giana Erminio terzultimo. In campionato il Renate è in serie positiva da ben dieci partite, ma anche la Triestina non scherza con otto risultati utili inanellati, che le hanno permesso di non restare totalmente staccata dalla capolista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Triestina-Renate non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA RENATE

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa alabardati schiereranno una difesa a quattro con Offredi in porta, Formiconi schierato in posizione di terzino destro e Frascatore schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Malomo e Lambrughi giocheranno come difensori centrali. I tre di centrocampo saranno Maracchi, Baccaro e Coletti, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per l’uruguaiano Granoche, per il ghanese Mensah e per Procaccio. Risponderà il Renate con Cincilla tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Vannucci, Saporetti, Teso e Guglielmotti. I tre di centrocampo saranno Quaini, Pavan e Simonetti, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Gomez, De Sena e Venitucci.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 4-3-3, sia per quanto riguarda la Triestina allenata da Massimo Pavanel, sia per quanto concerne il Renate guidato in panchina da Aimo Diana. La Triestina ha vinto entrambi i precedenti disputati in casa del Renate tra i professionisti, compreso il match d’andata di questo campionato, sempre con il punteggio di 1-3. L’unica sfida contro il Renate al Nereo Rocco, datata primo ottobre 2017, ha visto invece la vittoria di misura dei brianzoli, 0-1 con rete decisiva messa a segno da Pavan.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono in maniera netta sulla Triestina per la conquista dei tre punti in casa contro il Renate. Vittoria interna quotata 1.70 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.30 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 6.25 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.30 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.50 da Bet365.



