Probabili formazioni/ Bologna Juventus: diretta tv, le mosse di Mihajlovic (Serie A)

Avrà inizio solo domani, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15,00 tra le mura del Dall’Ara la sfida della 25^ giornata di Serie A tra Bologna e Juventus, di cui ora andremo ad esaminare da vicino le probabili formazioni. La sfida infatti si annuncia meno banale di quanto dica la carta: dopo tutto la squadra rossoblu ha ritrovato coraggio dopo l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Mihajlovic e lo dimostra la bella gara registrata contro la Roma nel turno precedente. Al contrario la vecchia Signora di Allegri ha ancora da smaltire il durissimo KO subito pochi giorni fa in Champions contro l’Atletico: ecco quindi che la Juventus ha bisogno di ritrovare la propria indole vincente, ma il Dall’Ara sarà un campo ostico. Andiamo quindi a scoprire quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Bologna Juventus, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport Serie A oppure su Sky Sport 251, e in ogni caso avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Bologna Juventus a Mihajlovic non sarà concesso alcun errore: il tecnico però domani dovrà far fonte alle assenze annunciate di parecchi giocatori con pure alcuni acciaccati ancora da valutare. Ipotizzando quindi sempre il 4-3-3 come modulo di base vediamo che non mancherà Skorupski tra i pali: di fronte ecco poi la coppia centrale con Danilo e Helander, mentre toccherà a Mbaye e Dijks agire ai lati fin dal primo minuto. Maglie più che confermate poi in mediana con il capitano Poli che verrà affiancato da Pulgar e Soriano, ormai perfettamente ambientato nello spogliatoio felsineo. Attenzione però alle mosse dell’allenatore rossoblu in avanti: confermato Sansone, in gol contro la Roma, sono poi Santander e Palacio a giocarsi le loro chance di una maglia titolare: rimane però ben pronto in panchina Orsolini, ex del match.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Dovrebbe essere sempre il 4-3-3 il modulo di partenza di Allegri, che in porta confermerà dal primo minuto Szczesny, benchè Perin rimanga a disposizione. Di fronte al numero 1 bianconero poi dovremmo vedere in campo dal primo minuto Bonucci, magari in coppa con Rugani, mentre verrà dato un turno di riposo a Chiellini, titolare con l’Atletico. Sulle corsie spazio infine a Cancelo e Alex Sandro, benché le alternative non manchino. Attenzione poi in mediana dove mancherà per forza di cose Khedira, recentemente operato: vedremo allora ancora Pjanic in campo dal primo minuto con Bentancur e Matuidi. Sono infine poche le novità in attacco quindi con le maglie da titolari affidate a Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic: attenzione però che dalla panchina rimangono a disposizione Bernardeschi e Kean che già hanno fatto male ai rossoblu.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 18 Helander, 35 Dijks; 16 Poli, 5 Pulgar, 21 Soriano; 10 Sansone, 9 Santander, 24 Palacio. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 7 Ronaldo, 17 Mandzukic. All. Allegri



© RIPRODUZIONE RISERVATA