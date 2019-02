Probabili formazioni Parma Napoli/ Diretta tv: Insigne è squalificato (Serie A)

Parma Napoli ci attende domani pomeriggio alle ore 18.00: le due formazioni infatti daranno vita al primo posticipo della venticinquesima giornata di Serie A presso lo stadio Ennio Tardini. Sarà una sfida certamente significativa per entrambe le formazioni: Parma Napoli vedrà gli emiliani di Roberto D’Aversa cercare di uscire da un periodo non esaltante, che ha posto fine al sogno Europa League per una neopromossa che comunque sta facendo meglio del previsto e vede molto vicina una tranquilla salvezza anticipata. Certo, domani sera non sarà facile fare risultato contro il Napoli di Carlo Ancelotti, il grande ex che dal canto suo dovrà invece vincere a tutti i costi per tenere accesa ancora una piccolissima speranza scudetto. Tenuto conto di tutto ciò, adesso andiamo a vedere le principali notizie sulle probabili formazioni di Parma Napoli alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo pure che Parma Napoli sarà visibile in diretta tv solamente sui canali della piattaforma satellitare Sky: l’appuntamento per gli abbonati sarà per la precisione su Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà un’esclusiva degli abbonati Sky, che potranno naturalmente utilizzare l’apposito servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI

LE MOSSE DI D’AVERSA

Nelle probabili formazioni di Parma Napoli, parlando dei padroni di casa emiliani, bisogna tenere conto del fatto che Roberto D’Aversa non avrà a disposizione Grassi, Sierralta, Dimarco e Scozzarella. In compenso torna Gagliolo, che sarà dunque titolare in una difesa che vedrà anche Iacoponi a destra e Bruno Alves leader davanti al portiere Sepe, ma Bastoni in dubbio e di conseguenza a sinistra dovrebbe giocare Gobbi, con Gagliolo in mezzo. A centrocampo l’assenza di Scozzarella sarà sicuramente la più pesante per il Parma, dovrebbe essere titolare Rigoni, anche perché pure Stulac è seriamente in dubbio: per il resto completeranno la mediana a tre Kucka e Barillà. Anche in attacco reparto a tre e due maglie già assegnate, perché naturalmente Inglese e Gervinho sono intoccabili nel tridente di D’Aversa, si annuncia infine un ballottaggio piuttosto incerto fra Biabiany e Siligardi per l’ultima maglia a disposizione.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

In casa Napoli, parlando delle probabili formazioni in vista del match di Parma, spicca per forza di cose la squalifica di Insigne dopo il pareggio con Torino: la conseguenza è che stavolta non ci saranno dubbi in attacco per Carlo Ancelotti, che schiererà Milik e Mertens uno di fianco all’altro. L’altro reparto che merita attenzione è la difesa, perché saranno indisponibili Mario Rui e Albiol: non sembrano dunque esserci dubbi sulla coppia centrale Maksimovic-Koulibaly davanti a Meret, che dovrebbe essere il portiere titolare. Ghoulam è senza dubbio favorito come terzino sinistro, più interessante è il ballottaggio Malcuit-Hysaj a destra. Infine c’è abbondanza a centrocampo, ma proprio per questo ci sono anche più dubbi: sono certi di un posto dal primo minuto solamente Callejon e Allan, per il resto Fabian Ruiz e Zielinski sono i favoriti per gli ultimi due posti ma devono ancora tenere a bada la concorrenza di Diawara e Verdi.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. All. D’Aversa.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Gazzola, Bastoni, Machin, Dezi, Diakhate, Stulac, Siligardi, Ceravolo, Sprocati.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Grassi, Sierralta, Dimarco, Scozzarella.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, F. Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Chiriches, Diawara, Verdi, Ounas, Younes.

Squalificato: Insigne.

Indisponibili: Mario Rui, Albiol.



