Diretta Napoli Torino/ Streaming video e tv: Mazzarri torna al San Paolo (Serie A)

Napoli Torino, che verrà diretta dal signor Michael Fabbri, chiude il programma di domenica 17 febbraio per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: al San Paolo si gioca infatti alle ore 20:30. I partenopei, reduci dall’impegno di Europa League, hanno pareggiato senza reti le ultime due trasferte: in questo modo hanno vanificato i due punti recuperati alla Juventus con la brillante vittoria sulla Sampdoria, anzi sono scivolati a -11 complicandosi la vita in chiave scudetto, un obiettivo al quale comunque il gruppo continua a credere. Il secondo posto sembra essere blindato, e oggi ci sarà la possibilità di tornare a vincere contro il grande ex Walter Mazzarri, che fa nuovamente ritorno al San Paolo occupando incredibilmente la settima posizione in classifica. Reduce dalla vittoria contro l’Udinese, i granata si sono lanciati verso una qualificazione all’Europa League che sarebbe un grande traguardo, ma per centrarlo dovranno necessariamente mantenere quella continuità ancora non trovata pienamente. E’ con vivo interesse allora che aspettiamo la diretta di Napoli Torino; nel frattempo possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del San Paolo, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questo posticipo serale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Torino sarà riservata esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) o Sky Sport 251, eventualmente utilizzando il codice 420111 per acquistare il singolo evento. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, collegando fino a due apparecchi mobili – PC, tablet o smartphone – ai dati del vostro abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Carlo Ancelotti approccia Napoli Torino senza Raul Albiol e Mario Rui, e con Verdi acciaccato: davanti a Meret sarà l’ex Nikola Maksimovic ad affiancare Koulibaly, a sinistra dovrebbe giocare Ghoulam a meno che non venga proposto l’assetto con Hysaj spostato sull’altra fascia, liberando la destra per Malcuit. Callejon e Zielinski i due esterni di centrocampo, con Allan e Fabian Ruiz che sono favoriti per agire da centrali; lo spagnolo può cambiare la sua posizione con il polacco. Mertens e Milik si giocano la maglia per affiancare Lorenzo Insigne: il secondo sembra essere in vantaggio. Torino che ha come sempre il dubbio Baselli: con lui in campo Ansaldi dovrebbe allargarsi a sinistra, in caso contrario l’argentino giocherà mezzala a lato di Rincon, con Meité che agirà comunque come altro interno e De Silvestri che avrà spazio largo (altrimenti sarà Ola Aina a giocare). Davanti, Iago Falque è insidiato da Zaza tornato a disposizione; in difesa si rivede Nkoulou, dunque con Izzo certo del posto si apre il ballottaggio tra Djidji ed Emiliano Moretti, che ultimamente ha trovato minuti importanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei nettamente favoriti per Napoli Torino: lo dicono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui è di 1,45 volte la posta il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa. Già l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe mettere in tasca una cifra corrispondente a 4,25 quanto investito; il successo esterno dei granata, identificato dal segno 2, porta in dote una vincita paria 7,75 volte la somma messa sul tavolo.



