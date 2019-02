Diretta Arezzo Olbia/ Streaming video e tv: quote, toscani favoriti (Serie C)

Arezzo Olbia, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale oggi, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La classifica rivoluzionata del raggruppamento, dopo le penalizzazioni e l’esclusione dal campionato della Pro Piacenza, ha portato di nuovo l’Arezzo corsaro ad Albissola al secondo posto in classifica, pur con ben quattro partite disputate in più rispetto alla Virtus Entella capolista e tre in più della Pro Vercelli. Dopo la vittoria contro la Carrarese e il pareggio contro il Siena, l’Olbia ha fatto invece un passo in avanti importante in classifica, allontanandosi dalla zona calda in maniera netta e portandosi a -5 dai play off: dopo momenti difficili, i sardi potrebbero proporsi per un risultato di prestigio a fine stagione, partecipando agli ampi spareggi per la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arezzo-Olbia non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un esclusiva per gli abbonati al sito elevensports.it, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO OLBIA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa toscani schiereranno Pelagotti in porta e una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Luciani, Pelagatti, Pinto e Sala. Foglia, Serrotti e Buglio comporranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre Rolando sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo Cutolo-Brunori. Risponderà l’Olbia con l’olandese Van der Want tra i pali, Pinna impiegato in posizione di terzino destro e Pitzalis in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno Iotti e Bellodi. A centrocampo spazio a Muroni, Vallocchia e Pennington, mentre Biancu sarà il trequartista alle spalle di Ragatzu e Ogunseye, titolari nel tandem offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, l’Arezzo allenato da Alessandro Dal Canto giocherà col 4-3-1-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister dell’Olbia, Michele Filippi, sarà lo stesso. All’andata pari senza reti in Sardegna tra le due formazioni, mentre i sardi hanno vinto l’ultimo precedente disputato ad Arezzo, 0-1 il 15 ottobre 2017 con rete decisiva di Ogunseye. Arezzo senza vittoria contro l’Olbia in casa da quando i sardi hanno riconquistato il professionismo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono nettamente sull’Arezzo per la conquista dei tre punti in casa contro l’Olbia. Vittoria interna quotata 1.55 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.40 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 6.50 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.20 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.60 da Bet365.



