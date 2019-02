Diretta Olbia Siena/ Streaming video e tv: si riparte dal 16′ sul risultato di 0-0

Olbia Siena continua alle ore 14:30 di mercoledì 20 febbraio: dobbiamo usare questo verbo perché la partita del girone A della Serie C 2018-2019, che è valida per la quindicesima giornata del girone di andata, era di fatto cominciata lo scorso 9 dicembre ma era stata interrotta dopo appena 16 minuti a causa del forte vento. Questo significa che si ripartirà dallo stesso minuto e punteggio (0-0) di allora: allo stadio Bruno Nespoli l’Olbia torna in campo reduce dalla bella vittoria contro la Carrarese, che ha portato a tre il numero di successi ottenuti nelle ultime sei partite da parte di una squadra che sta provando con fatica ma anche entusiasmo a tornare in zona playoff e provare ad entrare negli spareggi per la promozione. Dall’altra parte però arriva una Robur che negli ultimi tempi ha rotto gli indugi: è imbattuta addirittura dall’inizio di dicembre (proprio dalla partita precedente questo turno) e domenica scorsa ha battuto in rimonta la Juventus U23, dimostrando ancora una volta il suo valore e salendo al quinto posto in classifica con la quarta partita nelle ultime cinque con tre gol segnati. Staremo a vedere come andranno le cose sul terreno di gioco nella diretta di Olbia Siena; intanto possiamo analizzare le scelte dei due allenatori per questa partita di recupero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olbia Siena: questa partita infatti non viene trasmessa nel nostro Paese, ma il campionato di Serie C è offerto in esclusiva, per il quinto anno consecutivo, dalla piattaforma elevensports.it che vi consentirà di seguire anche questa sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando ad un prezzo fisso il singolo evento (in questa occasione Olbia Siena costerà la metà rispetto al solito), potendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA SIENA

In Olbia Siena le scelte dei due allenatori verteranno sulle ultime uscite, essendo che sono passati oltre due mesi dai primi 16 minuti: dunque i sardi saranno in campo con Van der Want tra i pali, Pisano e Pitzalis sulle fasce laterali mentre Bellodi e Iotti saranno i due centrali difensivi. Biancu e Pennington faranno compagnia a Muroni che viene incaricato della cabina di regia, poi spazio a Peralta e Ragatzu che occuperanno la trequarti aiutando la prima punta che dovrebbe essere nuovamente Ceter. Il Siena giocherà con il 4-3-3: nel tridente offensivo Aramu e Guberti affiancheranno Cianci, con Bulevardi e Vassallo che invece saranno gli interni di centrocampo che si posizioneranno ai lati di Arrigoni, possibile conferma in cabina di regia. Da valutare i possibili inserimenti di Lorenzo Di Livio e Sbrissa per naturale turnover; Pedrelli e Zanon giocheranno come terzini, Dario D’Ambrosio e Marco Rossi invece saranno i centrali a protezione del portiere Contini.



