Diretta Arzachena Cuneo/ Streaming video e tv: scontro salvezza (Serie C)

Arzachena Cuneo, diretta dall’arbitro Marco Rossetti di Ancona oggi, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. I sardi hanno ricevuto nuove energie e speranze salvezza dai recenti eventi di campionato, ottenendo due vittorie consecutive di misura, in casa contro la Lucchese e in trasferta contro l’Alessandria. Sei punti d’oro per sperare nella permanenza tra i professionisti, anche alla luce dell’esclusione della Pro Piacenza e dei 16 punti di penalità comminati proprio alla Lucchese. Del clamoroso caso Pro Piacenza il Cuneo è stato protagonista domenica scorsa, battendo 20-0 la formazione raccolta per scendere in campo in Piemonte: punteggio record poi non omologato e trasformato in un 3-0 a tavolino, col Cuneo che ha comunque accumulato 15 punti di penalizzazione finora, ritrovandosi con un solo punto di vantaggio proprio sull’Arzachena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arzachena-Cuneo non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un esclusiva per gli abbonati al sito elevensports.it, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA CUNEO

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena. I padroni di casa sardi schiereranno Pini tra i pali, Arboleda sull’out difensivo di destra e Trillo sull’out difensivo di sinistra, con Baldan e Moi difensori centrali. A centrocampo spazio a Bonacquisti, La Rosa e Casini, mentre Gatto giocherà da trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Cecconi e Sanna. Risponderà il Cuneo con Cardelli tra i pali alle spalle della difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Celia, Cristini, Santacroce e Castellana. A quattro anche la linea di centrocampo con Kanis a destra, il romeno Marin a sinistra e il bosniaco Suljic e il gambiano Bobb impiegati come centrali. Sul fronte offensivo faranno coppia lo svizzero Gissi e Defendi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, l’Arzachena allenata da Mauro Giorico giocherà col 4-3-1-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister del Cuneo, Cristiano Scazzola, sarà un 4-4-2. All’andata Cuneo vincente di misura in casa contro l’Arzachena grazie alla rete decisiva messa a segno dal gambiano Bobb. Pari 1-1 nell’ultimo precedente di campionato disputato in Sardegna tra i due club il 20 marzo 2018, il Cuneo pareggiò al 94′ con Di Filippo il vantaggio dell’Arzachena siglato da Lisai.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Cuneo per la conquista dei tre punti in trasferta contro l’Arzachena. Vittoria interna quotata 3.30 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.95 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.15 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.30 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.55 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA