Diretta Juventus U23 Lucchese/ Streaming video e tv: le scelte di Zironelli (Serie C)

Juventus U23 Lucchese, diretta dall’arbitro Mattia Pascarella della sezione Aia di Nocera Inferiore, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019, presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, che è la casa scelta dalla Juventus per la sua seconda squadra, iscritta per la prima volta al campionato di Serie C che arriva oggi alla sua ventottesima giornata del girone A. La classifica non sorride molto a Juventus U23 e Lucchese, ma la situazione delle due squadre è comunque molto diversa. Pur reduce da una sconfitta a Siena nella scorsa giornata, la compagine dei giovani bianconeri ha 26 punti in classifica e dunque non dovrebbe avere alcun problema a salvarsi, anche se è altrettanto lontana la zona playoff e di conseguenza per la Juventus U23 lo scenario più probabile è un finale senza infamia e senza lode. La Lucchese mercoledì ha vinto sul campo del Cuneo un delicato scontro in zona salvezza: per i toscani, gravati da addirittura 16 punti di penalizzazione, sarà difficile anche solo sfuggire ai playout, ma di certo il fresco colpaccio aumenta le speranze di salvarsi senza dover ricorrere agli spareggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juventus U23 Lucchese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 LUCCHESE

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Juventus U23 Lucchese. Mauro Zironelli dovrebbe schierare i bianconeri con il 3-4-1-2: retroguardia dunque a tre con Muratore, Alcibiade e Del Prete davanti al portiere Del Favero; nel folto centrocampo a cinque collochiamo invece Zanimacchia, Touré, Di Pardo, Masciangelo ed infine in posizione più avanzata Kastanos, in appoggio al tandem d’attacco formato da Mokulu Tembe e Mavididi. La Lucchese di Giancarlo Favarin dovrebbe rispondere con un molto simile 3-5-2: in porta Falcone, protetto dai tre difensori Martinelli, De Vito e Gabbia; a centrocampo Provenzano, Bernardini, Strechie, Lombardo e Favale da destra a sinistra, infine Bortolussi e Sorrentino probabili titolari in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Juventus U23 Lucchese, secondo quanto ci dicono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, appare in modo chiaro favorevole ai padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,10, mentre con il segno 2 per il successo esterno della Lucchese si arriva a quota 3,40. Livello intermedio infine per il pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA