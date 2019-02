Diretta Pro Patria Albissola/ Streaming video tv: quote, lombardi favoriti (Serie C)

Pro Patria Albissola, diretta dall’arbitro Michele Giordano della sezione Aia di Novara, si gioca alle ore 14.30 per la ventottesima giornata del girone A di Serie C. L’appuntamento dunque sarà allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, casa della gloriosa Pro Patria. Gli obiettivi delle due formazioni saranno molto differenti in questo campionato, perché Pro Patria Albissola mette di fronte compagini che nella graduatoria sono molto distanti. I padroni di casa lombardi, pur sconfitti domenica scorsa sul campo del Piacenza, sono a quota 40 punti, dunque ampiamente in zona playoff, traguardo che alla Pro Patria non dovrebbe più sfuggire, puntando semmai alla migliore posizione possibile nella griglia degli spareggi. L’Albissola invece nella scorsa giornata ha perso contro l’Arezzo, ma soprattutto la stagione dei liguri è stata ben più deludente nel suo complesso: con 19 punti l’unico obiettivo può essere la conquista della salvezza, che d’altronde sarebbe un eccellente traguardo per una società alla sua prima apparizione nel calcio professionistico, quale è appunto l’Albissola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Patria Albissola; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA ALBISSOLA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Pro Patria Albissola, a cominciare dai padroni di casa. Ivan Javorcic dovrebbe schierare i bustocchi secondo il 3-5-2 con Mangano in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Zaro, Battistini e Lombardoni; ecco poi Mora, Colombo, Pedone, Bertone e Galli che sono i probabili titolari da destra a sinistra nel folto centrocampo a cinque, infine Le Noci e Gucci nel tandem offensivo della Pro Patria. La risposta dell’Albissola di mister Claudio Bellucci potrebbe invece essere affidata al seguente 4-3-3: Albertini in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Calcagno, Oliana, Gargiulo e Oprut, mentre Moretti dovrebbe essere il perno del centrocampo, affiancato dalle mezzali Balestrero e Damonte, infine gli esterni Martignago e Cisco agiranno ai fianchi della prima punta Cais nel tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Pro Patria Albissola, secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, appare indiscutibilmente favorevole ai padroni di casa: il segno 1 a Busto Arsizio è infatti quotato a 1,65, mentre con il segno 2 per il successo esterno dell’Albissola si arriva fino a quota 5,75. Livello intermedio infine per il pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,35 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA