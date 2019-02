Diretta Piacenza Pro Patria/ Streaming video e tv: sfida tra squadre in gran forma

Piacenza Pro Patria, diretta dall’arbitro Daniel Amabile della sezione Aia di Vicenza, si disputa oggi pomeriggio alle ore 18.30 per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C presso lo stadio Leonardo Garilli della città emiliana. Si torna dunque in campo pochi giorni dopo il turno infrasettimanale, Piacenza Pro Patria metterà di fronte due formazioni che mercoledì hanno fatto molto bene e dunque sarà una sfida da tenere in grande considerazione. Per il Piacenza c’è stata la fondamentale vittoria sul campo della Carrarese che ha rimesso la squadra di mister Franzini al primo posto nella classifica, pur con più partite disputate rispetto alla Pro Vercelli e con l’Entella in agguato: fare calcoli per il momento non avrebbe ancora senso, il Piacenza deve solamente pensare a fare il meglio possibile in tutte le partite. Attenzione però alla Pro Patria, che ha appena vinto contro il Novara e più in generale ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate: la squadra di Busto Arsizio è in crescita costante, con 40 punti in classifica è ormai saldamente in zona playoff ma non ha certamente intenzione di fermarsi sul più bello.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Piacenza Pro Patria; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PRO PATRIA

Analizzando le probabili formazioni per Piacenza Pro Patria, ecco che gli emiliani di mister Franzini ci dovrebbero proporre il 4-3-3 con Fumagalli in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Corsinelli, Pergreffi, Bertoncini e Cauz; nel terzetto di centrocampo potremmo invece vedere dal primo minuto Porcari, Marotta e Di Molfetta, così come in attacco i possibili titolari saranno Terrani, Corradi e Perez. La replica della Pro Patria di mister Javorcic dovrebbe invece concretizzarsi nel 3-5-2: retroguardia dunque a tre con Battistini, Zaro e Boffelli davanti all’estremo difensore Tornaghi, poi un fitto centrocampo a cinque dove dovremmo vedere in azione Mora, Gazo, Fietta, Pedone e Galli, invece Le Noci e Mastroianni sono i due titolari attesi nell’attacco bustocco.



