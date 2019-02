Diretta Trapani Cavese/ Streaming video e tv: granata a caccia della vetta (Serie C)

Trapani Cavese, diretta dall’arbitro Cristian Cudini, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. I siciliani continuano a credere nella rincorsa al primo posto in classifica: la Juve Stabia è tornata ad essere lontana solo quattro punti, anche se la capolista ha disputato finora una partita in meno rispetto ai granata che dopo aver battuto il Catania nel sentito derby hanno dato continuità al loro cammino espugnando anche il campo del Rieti. La Cavese pareggiando in casa contro la Viterbese domenica scorsa ha inanellato invece il suo quinto risultato utile consecutivo, arrivando a due soli punti dalla zona play off e soprattutto accumulando nove punti di vantaggio sulla zona play out, un margine di sicuro rassicurante per i metelliani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trapani Cavese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CAVESE

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Provinciale di Trapani. I padroni di casa siciliani schiereranno Dini tra i pali, il portoghese Ferreira sull’out difensivo di destra e Lomolino sull’out difensivo di sinistra, mentre Scognamillo e Pagliarulo giocheranno al centro della difesa. Centrocampo a tre con Aloi, Corapi e il francese Taugourdeau titolari, mentre i tre d’attacco saranno Ferretti, Evacuo e Tulli. Risponderà la Cavese con Bisogno in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con lo spagnolo Palomeque, Manetta, Bacchetti e Ferrara. Centrocampo a tre con Favasuli, Tumbarello e Lia titolari, mentre i titolari nel tridente offensivo dei metelliani saranno Magrassi, Rosafio e Fella.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate entrambe tatticamente con il 4-3-3, sia il Trapani allenato da Vincenzo Italiano, sia la Cavese guidata in panchina da Giacomo Modica. Unico precedente tra i professionisti fra i due club, il match d’andata di questo campionato, con la Cavese capace di ottenere un’importante vittoria di misura presso lo stadio Simonetta Lamberti, 1-0 lo scorso 27 ottobre con rete decisiva messa a segno da Fella.

PRONOSTICO E QUOTE

