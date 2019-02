Diretta Cavese Viterbese/ Streaming video e tv: equilibrio totale nelle quote

Cavese Viterbese, diretta dall’arbitro Nicola Donda della sezione Aia di Cormons, è in programma allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019. La partita sarà valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C che vedrà la Cavese tornare in campo a distanza di una settimana dal pareggio contro la Vibonese, dal momento che nel turno infrasettimanale è saltata la partita contro il Matera, che comunque ha portato tre punti ai campani, perché l’inevitabile 3-0 a tavolino fa salire la Cavese a quota 30 punti, in una posizione nella quale gli uomini di Giacomo Modica possono sicuramente cercare di inseguire un posto nei playoff di fine stagione. La Viterbese invece mercoledì ha vinto contro il Francavilla, ma a causa dei tanti recuperi ancora da disputare non è ancora facile decifrare cosa potranno fare i laziali nel corso di questa stagione: i punti in classifica sono comunque 28, dunque la Viterbese ha sicuramente tutte le potenzialità per entrare nella zona playoff e magari anche per recitare un ruolo da mina vagante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cavese Viterbese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE VITERBESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Cavese Viterbese. I padroni di casa di mister Modica dovrebbero proporre un 4-3-3 con Lia, Manetta, Bruno e Bacchetti possibili titolari nella difesa a quattro davanti a De Brasi; a centrocampo invece per la Cavese dovrebbero agire Pugliese, Favasulli e Tumbarello, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere dal primo minuto Rosafio, Fella e Maza. Per quanto riguarda gli ospiti, la risposta della Viterbese dovrebbe prevedere un 3-4-1-2 con Valentini in porta; davanti a lui retroguardia a tre composta da Rinaldi, Sini e Atanasov, mentre a centrocampo i possibili titolari sono da destra a sinistra De Giorgi, Cenciarelli, Damiani e Mignanelli; ecco poi Vandeputte sulla trequarti, in appoggio ai due attaccanti Bismark e Luppi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, vediamo quali sono le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il pronostico su Cavese Viterbese. Di sicuro regna l’equilibrio, infatti curiosamente sia il segno 1 sia il segno 2 sono entrambi quotati a 2,65. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarà però il pareggio, infatti il segno X ripagherebbe 3,00 volte la posta in palio chi avrà creduto in questo esito.



