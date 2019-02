Video/ Carpi Spezia (3-2): highlights e gol della partita (Serie B, 25^ giornata)

Il video di Carpi Spezia racconta una gara piena di emozioni e con mille colpi di scena terminata col risultato finale di 3-2. I padroni di casa passano in vantaggio con un gol di Mustacchio dopo che lo stesso aveva creato davvero molte occasioni. Pronti via nella ripresa la squadra ospite è in grado di pareggiare la partita con il gol di Gyasi. A venti dalla fine entra in campo Okereke per Galabinov e proprio il nigeriano sigla la rete del 2-1. Per lo Spezia sembra fatta quando Marsura al minuto 85 sigla la rete del pareggio. Nei minuti di recupero arriva poi la rete del clamoroso controsorpasso messa a segno da Coulibaly. Per gli emiliani è un bel successo dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite. Sono tre punti che permettono di tornare in zona playout anche se sotto c’è il Livorno che ha due gare da recuperare. Lo Spezia con due ko di fila invece rischia di compromettere quanto di buono fatto finora anche se è ancora in zona playoff.

VIDEO CARPI SPEZIA, LE DICHIARAZIONI

Per il video di Carpi Spezia andiamo a vedere le dichiarazioni di fine gara. Mamadou Coulibaly ha parlato a Dazn, ecco le sue parole: “È stata una partita molto dura, stavamo vincendo poi nella ripresa abbiamo mollato un po’. E’ stato bello per me segnare un gol del genere. E’ emozionante e sono molto contento. Il gruppo è unito. Ci dobbiamo salvare e dobbiamo cercare di fare bene per il futuro. Penso soltanto al Carpi e alla mia crescita personale. Il mister stamattina mi ha chiamato e mi ha detto che dovevo fare la stessa partita già fatta contro il Perugia. Mi stanno facendo sentire davvero molto importante”. Il centrocampista ha deciso nel finale una gara che ha visto il Carpi andare avanti, poi essere sorpassato e infine compiere un clamoroso controsorpasso.

IL TABELLINO

Andiamo a vedere il tabellino prima di arrivare al video di Carpi Spezia:

Marcatori: 29′ Mustacchio (C), 50′ Gyasi (S), 72′ Okereke (S), 85′ Marsura (C), 90+1′ Koulibali (C). Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Poli, Kresic, Rolando, Pachonik; Vitale (66′ Jelenic), Coulibaly, Pasciuti, Mustacchio (70′ Marsura); Piscitella (72′ Arrighini); Cisse. All. Castori. Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Ligi, Augello; Crimi (90+2′ Pierini), Ricci, Mora; Gyasi, Galabinov (67′ Okereke), Bidaoui (81′ Bartolomei). All. Marino. Arbitro: Aureliano di Bologna. Ammoniti: 76′ Gyasi (S), 90+4′ Terzi (S), 90+4′ Arrighini (C).

VIDEO CARPI SPEZIA





