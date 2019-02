Video/ Catanzaro Monopoli (1-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Il Catanzaro conquista il quinto successo interno consecutivo sconfiggendo di misura il Monopoli grazie ad un gol messo a segno da Signorini al 50′ e che permette ai calabresi di conquistare momentaneamente la terza posizione in graduatoria. Come si vede nel video di Catanzaro Monopoli, il match parte in maniera piuttosto bloccata anche se sono i padroni di casa a fare la partita e a sfiorare per primi il vantaggio al 18′ con D’Ursi che, dopo essersi accentrato partendo dalla sinistra, ha tentato una conclusione che non è uscita di molto oltre la traversa. Non succede un gran che fino al 36′ quando un filtrante ha liberato Sounas, il cui tiro è stato respinto dall’attento Furlan.

VIDEO CATANZARO MONOPOLI: LA RIPRESA

La ripresa si aperta con due sostituzioni decise da mister Auteri che ha lasciato negli spogliatoi Iuliano e Nicoletti inserendo Giannone e De Risio. Non passano nemmeno cinque minuti e al 50′ è arrivato il vantaggio del Catanzaro sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Giannone sul quale Riggio ha fatto un’ottima sponda per Signorini che ha insaccato di testa da distanza ravvicinata. Mister Scienza ha provato a stravolgere l’andamento dell’incontro effettuando tutte le sostituzioni a disposizione non riuscendo nell’intento visto che non succede praticamente fino all’82’ quando Giannone ha sprecato incredibilmente l’occasione di raddoppiare quando, dopo aver saltato anche Pissardo, ha messo fuori quando lo specchio era ormai incostudito. All’89’ è stato ancora il Catanzaro a sfiorare il gol con una bordata tentata da Eklu che è uscita di non molto fuori dallo specchio.

Ecco il video di Catanzaro Monopoli, con le azioni salienti del match.



