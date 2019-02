Video/ Juve Stabia Reggina (1-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia la Juve supera per 1 a 0 la Reggina. Come si vede nel video di Juve Stabia Reggina, in apertura di primo tempo i padroni di casa hanno fallito clamorosamente la possibilità di portarsi in vantaggio tramite il calcio di rigore fischiato per fallo di Confente su Paponi ma quest’ultimo ha sparato largo dal dischetto al 9′. Le vespe hanno poi perso per infortunio Marzorati restando però sempre pericolosi e proiettati verso la metà campo calabrese. Nel secondo tempo gli ospiti faticano ad esprimere il proprio credo tattico e, dopo la traversa di Germoni colta di testa al 73′, ci pensa lo stesso Germoni a sbloccare definitivamente il risultato in favore dei suoi nel finale all’83’ quando il suo cross è stato deviato da un difensore avversario. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro l’arbitro Francesco Meraviglia, della sezione di Pistoia, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Vitiello da un lato, Gasparetto e Salandria dall’altro. Il punto conquistato tra le mura amiche permette alla Juve Stabia di salire a quota 61 nella classifica del girone C di Serie C mentre la Reggina non si muove rimanendo ferma a 37 punti.

IL TABELLINO

Juve Stabia-Reggina 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 83′ Germoni(J).

JUVE STABIA (4-3-3) Branduani; Vitiello, Marzorati, Allievi, Germoni; Calò, Mezavilla, Carlini; Torromino, Paponi, Canotto. A disp.: Venditti, Dumancic, Mastalli, Schiavi, Castellano, Lionetti, Vicente, Viola, Di Roberto, Elia, El Ouazni, Melara. All.: Caserta.

REGGINA (4-3-3) Confente; Kirwan, Gasparetto, Solini, Procopio; Franchini, De Falco, Bellomo; Doumbia, Baclet, Strambelli. A disp.: Farroni, Vidovsek, Pogliano, Redolfi, Seminara, Zibert, Marino, Salandria, Tulissi, Tassi, Sandomenico, Martiniello. All.: Drago.

Arbitro: Francesco Meraviglia (Pistoia).

Ammoniti: 69′ Vitiello(J); 85′ Gasparetto(R); 90’+1′ Salandria(R).

Ecco il video di Juve Stabia Reggina, con le azioni salienti del match.



