Diretta Ascoli Foggia/ Streaming video DAZN: mosse di Vivarini e Padalino (Serie B)

Ascoli Foggia, diretta dall’arbitro Antonio Giua della sezione Aia di Olbia, si gioca questa sera alle ore 21.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, che si disputa in turno infrasettimanale. Si torna dunque in campo con Ascoli Foggia pochi giorni dopo la precedente giornata, che ha visto l’Ascoli cogliere una preziosa vittoria esterna sul campo della Cremonese, mentre il Foggia ha ottenuto un buon pareggio con il Benevento. Di conseguenza l’Ascoli è salito a quota 28 punti in classifica, posizione interessante soprattutto se si considera che i bianconeri marchigiani hanno già riposato e devono pure recuperare un’altra partita, dunque la zona playoff non è affatto lontana per gli uomini di Vincenzo Vivarini. Ambizioni minori invece per il Foggia, anche a causa del -6 di penalizzazione che relega i rossoneri pugliesi a quota 22 punti in classifica. Ad oggi al Foggia toccherebbero i playout e pure la zona retrocessione è vicinissima, un bel risultato oggi potrebbe essere molto importante per risalire la china.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Foggia non è prevista: come quasi tutte le partite di Serie B sarà infatti visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FOGGIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Ascoli Foggia. I padroni di casa di mister Vincenzo Vivarini dovrebbero scendere in campo secondo un 4-3-3 che potrebbe prevedere Milinkovic-Savic in porta e davanti a lui la linea difensiva a quattro formata da Laverone, Brosco, Valentini e D’Elia. A centrocampo il presumibile terzetto titolare dovrebbe essere formato da Addae, Cavion e Troiano, così come Beretta, Rosseti e Ninkovic sono i probabili titolari nel tridente d’attacco. Pasquale Padalino dovrebbe rispondere con un 4-5-1 per il suo Foggia: Leali in porta, protetto da una linea a quattro con Ngawa, Billong, Ingrosso e Ranieri da destra a sinistra. Nel folto centrocampo a cinque ci attendiamo invece Busellato, Chiaretti, Degli, Gerbo e Kragl, infine Iemmello è il favorito per ricoprire il ruolo di prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Ascoli Foggia secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il favore va ai padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,25, ma le differenze non sono molto rilevanti. Il segno X indicante il pareggio ripagherebbe infatti 3,10 volte la posta in palio, mentre la quota per il segno 2 è fissata a 3,30 in caso di successo del Foggia.



