Diretta Cremonese Ascoli/ Streaming video DAZN: sfida tra due squadre in crisi

Cremonese Ascoli sarà diretta dal signor Nasca: è valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019 e si gioca alle ore 15:00 di sabato 23 febbraio. Le due squadre devono soprattutto fare i conti con la corsa alla salvezza: due punti separano i grigiorossi dai marchigiani, questi ultimi hanno 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout e per di più arrivano da due sconfitte consecutive, entrambe in casa con in mezzo la partita contro il Lecce che sarà recuperata tra un mese. Il ko interno contro la Salernitana ha complicato i piani di una squadra che ha vinto soltanto una volta nelle ultime otto partite, e che dunque sta peggiorando la propria situazione; tecnicamente la Cremonese potrebbe anche pensare ad un posto nei playoff ma dopo la serie positiva tra dicembre e gennaio (7 punti in tre partite senza subire gol) ha aperto una striscia di tre gare con un solo punto, al momento chiusa dal ko di Cosenza che ha portato a 290 i minuti senza segnare. Dunque la diretta di Cremonese Ascoli è una partita molto delicata per entrambe le squadre: vedremo quello che succederà allo Zini, intanto possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori intendono disporre in campo i loro giocatori, analizzando in maniera più dettagliata le loro scelte nella lettura delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Ascoli non è prevista: come sempre infatti il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio di diretta streaming video potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ASCOLI

In Cremonese Ascoli Massimo Rastelli deve fare a meno di due squalificati: Terranova salterà addirittura due giornate, questo crea problemi perchè con Claiton infortunato un esterno (forse Rondanini) dovrà adattarsi al centro a meno di rispolverare Del Fabro (che non ha mai giocato in questo campionato), Mogos (ex) e Renzetti sono confermati terzini mentre Ravaglia gioca in porta. A centrocampo Castagnetti è il playmaker arretrato con Malick Mbaye e Soddimo che giocheranno in qualità di mezzali, davanti invece mancherà Strizzolo e dunque Samuele Longo dovrebbe essere il centravanti, con Strefezza e Antonio Piccolo ad agire come esterni. Nell’Ascoli mancherà invece Simone Ganz: Beretta è favorito per guidare l’attacco al fianco di Ciciretti, per il resto possibile che arrivi la conferma per chi ha giocato contro la Salernitana. Ninkovic sulla trequarti, Frattesi e Cavion a fare compagnia a Iniguez che sarà il regista di centrocampo, Brosco e Padella posizionati davanti a Vanja Milinkovic-Savic come difensori centrali, mentre Laverone e D’Elia saranno i laterali bassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Cremonese Ascoli le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nella squadra di casa la favorita per la vittoria: l’eventualità del successo interno, regolata dal segno 1, vale infatti 1,95 volte la somma giocata contro il valore di 4,25 che è stato posto sul segno 2, quello su cui scommettere per la vittoria marchigiana. Con l’ipotesi del segno X, che regola come sempre il pareggio, il vostro guadano corrisponderebbe invece a 3,05 volte quanto investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA