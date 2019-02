Diretta Foggia Benevento/ Streaming video DAZN: tre vittorie in serie per i sanniti

Foggia Benevento, diretta dal signor Marinelli, si gioca alle ore 18:00 di sabato 23 febbraio per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019: è il primo posticipo di un turno che ha calendario diverso rispetto al solito, visto che tra pochi giorni si giocherà un altro infrasettimanale. Il Benevento è una delle squadre più in forma del momento: con tre vittorie consecutive ha portato a 17 il dato dei punti raccolti nelle ultime sette giornate, è imbattuto da otto partite e non subisce gol da 298 minuti, avendo anche fermato sul pareggio Brescia e Lecce che sono tra le migliori squadre del campionato. I sanniti corrono verso la possibilità di rientrare nel discorso legato alla promozione diretta, che appariva come un obiettivo assolutamente alla portata vista la rosa costruita; sarà dunque un bel problema per il Foggia, che contro il Benevento ha dato vita a sfide di alta classifica in Lega Pro e che arriva da tre pareggi in serie, con una sola vittoria nelle ultime otto gare e una classifica che stenta a decollare, e che al momento pone i satanelli in zona playout e con quattro punti da recuperare per la salvezza diretta. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore quando finalmente inizierà la diretta di Foggia Benevento, intanto possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano schierare le loro formazioni sul terreno di gioco dello Zaccheria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Benevento non è prevista: come sempre infatti il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio di diretta streaming video potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BENEVENTO

Pasquale Padalino affronta Foggia Benevento con il consueto 3-5-2: consueto ballottaggio tra i grandi ex Mazzeo e Iemmello per affiancare Chiaretti, due esterni in Loiacono e Kragl che dovranno occuparsi di tutta la corsia ma con il laterale sinistro decisamente più offensivo. Busellato e Leandro Greco (favoriti su Agnelli e Gerbo) agiranno in qualità di mezzali dando una mano a Deli, che dovrebbe essere il playmaker designato, davanti a Leali ci saranno Luca Martinelli, Billong e Ingrosso con Boldor che spera in una maglia dal primo minuto. Il Benevento di Cristian Bucchi si dispone invece con il 4-3-3: Volta e Antei davanti a Montipò, Gaetano Letizia e Caldirola sugli esterni bassi con un centrocampo nel quale reclama spazio Del Pinto, partendo però alle spalle di Bandinelli e Crisetig con Buonaiuto che come al solito dovrebbe fare la mezzala di inserimento. A creargli spazio sarà anche il movimento del tridente offensivo: Massimo Coda – 11 gol in campionato – giocherà come punta centrale con Federico Ricci e Improta, favoriti su Roberto Insigne, laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

Sanniti favoriti dalle quote dell’agenzia di scommesse Snai, ma il quadro che ci viene presentato racconta di un grande equilibrio: se infatti il valore previsto per il segno 2 è di 2,70 volte la puntata, il segno 1 che identifica la vittoria interna dei satanelli è di 2,75 volte la somma messa sul piatto. Dunque c’è una differenza assolutamente minima tra le due eventualità, mentre l’ipotesi del pareggio (regolata dal segno X) vi permetterebbe di guadagnare 3,05 volte quello che avrete deciso di investire.



