Diretta Salernitana Cremonese/ Streaming video DAZN: incrocio delicato (Serie B)

Salernitana Cremonese, una delle partite valide per la ventiseiesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019, si gioca alle ore 21:00 di martedì 26 febbraio: allo stadio Arechi si gioca un altro turno infrasettimanale nel torneo cadetto, e stiamo parlando di due squadre che sono separate da 4 punti in classifica. Sulla carta entrambe puntano un posto ai playoff, ma la differenza sta nel fatto che la Salernitana, pur battuta a Verona nell’ultimo anticipo del venerdì, mantiene un distacco di sole due lunghezze dall’ottavo posto che sarebbe l’ultimo utile per gli spareggi promozione, mentre la Cremonese i 4 punti di margine li ha sulla zona playout e dunque deve guardarsi le spalle. Avendo perso in casa contro l’Ascoli, i grigiorossi si sono decisamente allontanati dai playoff; per questo motivo hanno bisogno di riprendersi quanto prima e la diretta di Salernitana Cremonese potrebbe essere l’occasione giusta per farlo, ma dovremo valutare in che modo andrà questa partita. Intanto, possiamo leggere in maniera più dettagliata le possibili scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della serata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Cremonese non sarà disponibile: la partita infatti sarà un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intero pacchetto relativo al campionato di Serie B. Per assistere alle immagini dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare la diretta streaming video, o comunque per collegarli al vostro televisore tramite Chromecast; in alternativa potrete installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CREMONESE

La diretta di Salernitana Cremonese perde da parte granata un protagonista come Casasola: a prenderne il posto sulla corsia destra sarà uno tra Pucino e Djavan Anderson, per il resto confermato Walter Lopez dall’altra parte del campo con una mediana nella quale Di Tacchio potrebbe lasciare il posto ad André Anderson, che darebbe maggiore trazione. In difesa Migliorini, Gigliotti e Mantovani proteggono l’operato del portiere Micai mentre nel tridente offensivo Mazzarani si gioca un posto con lo stesso Djavan Anderson, a sinistra ci sarà Lamin Jallow così da permettere a Calaiò di giostrare nel ruolo di prima punta. E’ un 4-3-3 quello della Cremonese che non avrà a disposizione Montalto, squalificato per due giornate: resta titolare Strizzolo con Antonio Piccolo, Carretta e Strefezza che si giocano le due maglie da esterni nel tridente, mentre a centrocampo Castagnetti dovrebbe guidare le operazioni con Soddimo da mezzala d’assalto. Altro ballottaggio a tre (tra Daniele Croce, Emmers e Malick Mbaye) per completare la mediana, in difesa ancora fermo Terranova – aveva ricevuto due turni di squalifica – e dunque Claiton dos Santos affiancherà Antonio Caracciolo davanti a Ravaglia, con Mogos e Migliore (o Renzetti) sulle fasce.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per la diretta di Salernitana Cremonese: favorita la squadra granata con un valore di 2,35 volte la puntata sul segno 1, ipotesi per la sua vittoria interna, mentre per il successo esterno dei grigiorossi, per il quale dovrete giocare il segno 2, il guadagno corrisponderebbe a 3,25 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe vincere una cifra pari a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.



