Video/ Cosenza Carpi (1-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Il Cosenza, grazie ad una rete siglata da Tutino nella prima frazione, piega il Carpi. Prima di vedere il video di Cosenza Carpi, con le azioni salienti del match, andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l’andamento della gara. Sono stati 435 i passaggi messi insieme dai padroni di casa contro i 308 degli ospiti. Cosenza che ha puntato molto sulle fasce come dimostrano i 20 traversoni messi in mezzo, il Carpi risponde con undici. Baez è stato grande protagonista per aver servito l’assist vincente a Tutino che si è inventato un bellissimo gol. Con questa vittoria il Cosenza sale in decima posizione e sogna un posto nei play off. Il Carpi invece rimane in penultima posiziome confermando una stagione, fino ad ora, avara di emozioni. La salvezza è ancora raggiungibile, ma serve un deciso cambio di passo per sperare concretamente di non andare in serie C.

LE DICHIARAZIONI

Pietro Perina, portiere del Cosenza, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb : “E’ merito della squadra, lavoriamo duramente. Questo rigore lo dedico a mia moglie e mia figlia perchè mi sono sempre vicino. E’ merito sopratutto dei miei compagni, i primi difensori sono sopratutto gli attaccanti. Stiamo facendo bene, il campionato è ancora lungo. Il nostro obiettivo principale è la salvezza, poi appena raggiunta la matematica possiamo pensare in grande. Bisogna lavorare, il campionato è ancora lungo e dobbiamo arrivare alla salvezza il prima possibile. Noi abbiamo sempre seguito il mister, non lo abbiamo mai abbandonato, lui e con noi e noi con lui. Foggia? Difficile prepararla, andremo in un campo infuocato contro una squadra forte, andremo lì a giocarcela e dire la nostra”.

Ecco il video di Cosenza Carpi con le azioni più spettacolari del match.





