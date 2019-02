Diretta Cosenza Carpi/ Streaming video DAZN: i lupi vedono i playoff (Serie B)

Cosenza Carpi si gioca alle ore 21:00 di martedì 26 febbraio, ed è una delle partite che rientrano nel programma della 26^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019: nuovo turno infrasettimanale in un campionato cadetto che procede a grande velocità verso la conclusione della sua stagione regolare. Nel fine settimana entrambe le squadre hanno vinto: il Cosenza ha fatto il colpo a Perugia e con il rigore di Bruccini si è regalato una posizione di classifica che guarda nettamente ai playoff, visto che adesso l’ottavo posto dista appena tre lunghezze. Il Carpi ha ottenuto tre punti fondamentali contro lo Spezia, una squadra con ben altra classifica: in virtù di questo risultato ha abbandonato l’ultima posizione e adesso ha due squadre alle sue spalle, deve recuperare un solo punto per giocare i playoff e cinque per salvarsi direttamente. Certo non si tratta ancora di una situazione splendida, ma certamente migliore a quella che si profilava fino a pochi giorni fa. Ora, aspettando la diretta di Cosenza Carpi, possiamo andare a vedere in che modo le due squadre possono disporsi sul terreno di gioco del San Vito, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Cosenza Carpi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Carpi non sarà disponibile: la partita infatti sarà un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intero pacchetto relativo al campionato di Serie B. Per assistere alle immagini dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare la diretta streaming video, o comunque per collegarli al vostro televisore tramite Chromecast; in alternativa potrete installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CARPI

Nella diretta di Cosenza Carpi continua l’emergenza per Piero Braglia: Idda ha recuperato ma Dermaku è squalificato, come sappiamo Corsi è out per la stagione e allora a fare coppia centrale con Capela dovrebbe essere Hristov, con Bittante e Izco che si giocano il posto da terzino destro (dall’altra parte ci sarà Legittimo). L’argentino, arrivato con il mercato degli svincolati, potrebbe essere utilizzato come mezzala: al centro Bruccini fa le veci dello squalificato Mungo, Sciaudone confermato mentre davanti si rivede Baez, che potrebbe avere il posto a sinistra nel tridente con Garritano dall’altra parte e Litteri ancora da prima punta. Nel Carpi sarà ancora 4-3-3: torna Sabbione dalla squalifica e fa coppia con Kresic, Pachonik e Fabrizio Poli i due terzini che dovranno aiutare anche un centrocampo nel quale Rolando fa il playmaker con il supporto di Coulibaly e Pasciuti, quasi certi del posto anche per la squalifica di Jelenic. Sugli esterni offensivi spazio invece a Concas e Piscitella, che sono favoriti su Mustacchio; Karamoko Cissé e Arrighini si giocano il posto come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Cosenza Carpi avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la squadra favorita secondo questo bookmaker è quella di casa, con un valore di 1,87 volte la somma messa sul piatto per il segno 1. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quanto investito mentre con il successo degli emiliani, regolato dal segno 2, andreste a vincere un corrispettivo di 4,75 volte la puntata.



