Video/ Vicenza Gozzano (2-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza supera per 2 a 0 il Gozzano. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio immediatamente in avvio all’8′ per merito di Curcio, sfruttando nel migliore dei modi l’assist da parte del suo compagno Giacomelli. Come emerge nel video di Vicenza Gozzano, i biancorossi mancano poi la rete del raddoppio al 20′ quando Bianchi coglie il palo mentre gli ospiti faticano ad organizzare la manovra. Nel secondo tempo il copione non cambia e sono sempre i giocatori del tecnico Colella ad avere nuove chances per andare a segno. Bisogna però aspettare il 73′ perchè l’ottimo Giacomelli, lanciato in profondità dalle retrovie ed approfittando dell’errore in difesa di Gigli, metta a segno il goal che chiude di fatto i conti in modo definitivo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Pasini, Bizzotto e Stevanin da un lato, Mané e Casadei dall’altro. Grazie alla vittoria ottenuta questa sera tra le mura amiche, il Vicenza supera il turno ed accede a quello successivo mentre il Gozzano viene eliminato ed abbandona competizione.

IL TABELLINO

Vicenza-Gozzano 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 8′ Curcio(V); 73′ Giacomelli(V).

LR VICENZA VIRTUS (4-3-1-2) Albertazzi; D. Bianchi, Pasini, Bizzotto, Stevanin; Zonta, Bovo, N. Bianchi; Curcio; Guerra, Giacomelli. A disp.: Pizzignacco, Salviato, Laurenti, Tronco, Zarpellon, Arma, Cinelli, Bonetto, Maistrello, Gashi, Pontisso, Mantovani. All.: Giovanni Colella.

GOZZANO (3-4-1-2) Casadei; Gigli, Emiliano, Manè; Rizzo, Graziano, Gemelli, Evan’s; Messias; Carletti, Libertazzi. A disp.: Viola, Romeo, Salvestroni, Acunzo, Bruzzaniti, Tordini, Tumminelli, Grossi, Rolfini, Secondo, Bruschi, Mangraviti. All.: Antonio Soda.

Arbitro: Andrea Colombo (Como).

Ammoniti: 28′ Pasini(V); 73′ Bizzotto(V); 84′ Mané(G); 90’+4′ Casadei(G); 90’+5′ Stevanin(V).





