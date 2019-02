Video/ Viterbese Teramo (1-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia serie C)

Allo Stadio Enrico Rocchi la Viterbese supera per 1 a 0 il Teramo. Come emerge nel video di Viterbese Teramo, nel primo tempo i gialloblu partono forte e cercano di prendere subito in mano le redini del gioco ma, pur sfiorando la rete del possibile vantaggio tramite diversi spunti interessanti, devono anche fare i conti con l’infortunio rimediato prematuramente da Polidori, rimpiazzato da Molinaro già al 34′, ed alle sporadiche iniziative degli ospiti. Nel corso del secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto accaduto nella frazione precedente e gli sforzi della squadra di mister Calabro vengono premiati al 63′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo quando il neo entrato Vandeputte trova Pacilli per la deviazione vincente. I problemi della compagine biancorossa nell’esprimere il proprio gioco proseguono ed i giocatori del tecnico Maurizi rischiano anzi di subire il raddoppio. Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Zufferli, della sezione di Udine, ha estratto il cartellino giallo volte appena due volte ammonendo rispettivamente Baldassin da un lato e Piacentini dall’altro. La vittoria conquistata tra le mura amiche permette alla Viterbese di accedere al turno successivo di Coppa Italia mentre il Teramo viene eliminato e deve abbandonare la competizione.

IL TABELLINO

Viterbese-Teramo 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 63′ Pacilli(V).

Assist: 63′ Vandeputte(V).

VITERBESE (3-5-2) Valentini, Atanasov, Coda, Sini; Zerbin, Cenciarelli, Palermo, Baldassin, Mignanelli; Polidori, Pacilliò. A disp.: Thiam, Bertollini, De Giorgi, Rinaldi, 8 Sperandeo, 11 Vandeputte, Milillo, Coppola, Artioli, Molinaro, Damiani, Tsonev. All.: Antonio Calabro.

TERAMO (3-5-2) Pacini; Piacentini, Caidi, Fiordaliso; Ventola, Cappa, Persia, Spinozzi, Celentano; Barbuti, Zecca. A disp.: Lewandowsi, Gomis, Infantino, Proietti, De Grazia, Pezone, Mosca, Spighi, Pola, Ragozzo, Celli, Sparacello. All.: Agenore Maurizi.

Arbitro: Luca Zufferli (Udine).

Ammoniti: 8′ Baldassin(V); 52′ Piacentini(T).





